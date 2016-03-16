В рамках акции по легализации на счета в банки внесено более 473 млрд тенге

В рамках акции по легализации на счета в банки внесено 473,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
"С 1 сентября 2014 года по 5 марта 2016 года, то есть за период акции легализации имущества, банками открыто 475 банковских счетов на сумму 473,6 миллиарда тенге", – сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов.
В информации отмечается, что с даты внесения поправок в Закон об амнистии (с 29 ноября 2015 года) на счета в банки было внесено более 390 млрд тенге.
"Столь значительное увеличение темпов легализации денег через банковские счета связано с упрощением процедур легализации, в частности, с отменой требований по хранению денег в течение пяти лет и уплате 10% сбора", – уточняется в сообщении.
В акции принимают участие 30 банков и Национальный оператор почты.
Лидерами по количеству внесенных денег и открытых счетов являются города Алматы и Астана, Атырауская, Карагандинская и Южно-Казахстанская области.