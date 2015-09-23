В рамках Алматинского процесса 510 Анна ВЛАДИМИРОВА

– В Казахстане основной приток урегулированной трудовой миграции составляют граждане Китая, Турции, Узбекистана, Сербии и Индии. Долгое время наибольшее число трудовых мигрантов, работающих с разрешениями, приезжали из Турции и составляли от одной трети до половины всех иностранных граждан, работавших в стране, – отметил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов.

Вице-министр сообщил, что защита прав трудящихся-мигрантов и их интеграция на местных рынках труда могут быть достигнуты только через упорядочение процесса миграции.

Напомним, Алматинский процесс – это постоянная диалоговая площадка, инициированная Казахстаном в 2011 году. Его цель заключается в совместном решении наиболее насущных проблем беженцев и международной миграции, как в региональном формате, так и в глобальной перспективе.