В рамках Алматинского процесса

510
Анна ВЛАДИМИРОВА
– В Казахстане основной приток урегулированной трудовой миграции составляют граждане Китая, Турции, Узбекистана, Сербии и Индии. Долгое время наибольшее число трудовых мигрантов, работающих с разрешениями, приезжали из Турции и составляли от одной трети до половины всех иностранных граждан, работавших в стране, – отметил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов.
Вице-министр сообщил, что защита прав трудящихся-мигрантов и их интеграция на местных рынках труда могут быть достигнуты только через упорядочение процесса миграции.
Напомним, Алматинский процесс – это постоянная диалоговая площадка, инициированная Казахстаном в 2011 году. Его цель заключается в совместном решении наиболее насущных проблем беженцев и международной миграции, как в региональном формате, так и в глобальной перспективе.

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Набрал штрафов почти на миллион!
Не по-детски опасны
Еще 12 лицензий
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
Лист ожидания – шанс на спасение
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Турнир высокого уровня
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
«Я казах от земли...»
На пути к благополучию
Кристально чист для высокого напряжения
Путевка в жизнь
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Воспитать защитников
Наука и бизнес: эффективный тандем
Степная амазонка
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Новую электроподстанцию запустили в Астане
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]