Как отметил заместитель председателя правления АО «НИХ «Зерде» Павел Коктышев, большому «зонтичному» мероприя­тию предстоит стать свое­образным мостом, призванным объединить самые разные ауди­тории.

– Это и бизнес, и стартапы, и государство – одним словом, все, кто вовлечен в продвижение «цифровых» идей и намерен решать проблемы в данной сфере, осуществлять проекты, которые могут дать реальный результат, – пояснил он.

Ключевым мероприятием на площадке форума станет стратегическая сессия Next Tech Entrepreneur Forum, участникам которой предстоит обсудить такие темы, как образование будущего, венчурное финансирование, киберспорт, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Запланировано проведение B2B-встреч, а также подведение итогов ежегодной премии Astana Hub Awards, вручаемой за вклад в развитие IT-индустрии Казахстана.

В рамках Digital Bridge состоится также официальное открытие Astana IT-University и школы программирования Alem. Наиболее запоминающейся частью программы, безусловно, станут соревнования стартап-команд – Astana Hub Battle.

Большие надежды организаторы форума возлагают на итоги заседания «круглого стола», в работе которого примут участие представители международных технопарков стран ШОС.