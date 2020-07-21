Экономика
В рамках "Экономики простых вещей" одобрены свыше 2 тыс. проектов на полтриллиона тенге
На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос развития местного содержания в рамках программы "Экономика простых вещей", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

О проводимой работе в этом направлении доложил председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, оптимизации бизнес-процессов банков второго уровня в рамках программы "Экономика простых вещей" – председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Е. Бахмутова, развитии казахстанского содержания в строительстве – министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, мерах по повышению эффективности местного содержания в регулируемых закупках – министр финансов Е. Жамаубаев, местном содержании в закупках ФНБ "Самрук-Қазына" – председатель правления Фонда А. Есимов.

В рамках программы "Экономика простых вещей" одобрены свыше 2 тыс. проектов на сумму 491,5 млрд тг.

Регионами-лидерами по казахстанскому содержанию (более 70% в отдельных отраслях) стали Алматинская, Карагандинская, Костанайская области. В числе отстающих – Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Мангистауская области, города Нур-Султан, Шымкент.

Благодаря динамичному развитию строительной отрасли за последние 10 лет объем производства строительных материалов увеличился в 3,3 раза – с 176 млрд тг. до 586 млрд тг.

В целях устранения процедурных барьеров глава Правительства поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов и банками второго уровня рассмотреть возможность оптимизации бизнес-процессов банков в части сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок, перечня документов и упрощения залоговой политики по программе "Экономика простых вещей".

В целях увеличения доли местного содержания в сфере строительства глава Правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития проработать соответствующие законодательные и нормативные изменения по усилению ответственности всех сторон.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов совместно с НПП "Атамекен" и заинтересованными госорганами в недельный срок подготовить алгоритм действий по устранению всех системных барьеров, препятствующих участию отечественных товаропроизводителей в закупках государственного и квазигосударственного секторов.

Глава Правительства в качестве примера для акиматов привел четкие требования фонда "Самрук-Казына" по применению товаров отечественного производства и корректной отчетности, что позволило достигнуть высокого показателя доли местного содержания в 69%.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках исполнения поручения Главы государства в течение двух месяцев необходимо завершить работу по цифровому контролю встречных обязательства бизнеса. В этой связи глава Правительства поручил подготовить пакет соответствующих законодательных поправок. При этом будет осуществлен запуск пилотного проекта по мониторингу встречных обязательств бизнеса на базе цифровой платформы НПП "Атамекен".

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