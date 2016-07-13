Ключевым документом, который рассмотрели на этой встрече главы внешнеполитических ведомств «каспийской пятерки» – Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркме­нистана, стал проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов охарактеризовал конвенцию как основополагающий юридический документ, который призван заложить прочный фундамент будущей архитектуры взаимоотношений пяти стран, а также обеспечить стабильное и устойчивое развитие всего каспийского региона.

– От имени своих коллег выражаю признательность главам делегаций и экспертам Специальной рабочей группы, которые на высоком уровне проделали огромный объем работы по разработке и согласованию текста проек­та конвенции, – сказал Е. Идрисов, выступая на открытии совещания. – Особую значимость сегодняшним переговорам придает необходимость выполнения поручения глав прикаспийских государств о завершении работы над проектом конвенции и подготовке ее к подписанию на очередном Пятом саммите прикаспийских государств, который будет принимать Республика Казахстан.

Министр напомнил, что встреча в таком формате, как СМИД прикаспийских государств, проходит в Казахстане впервые, а вот история «каспийского воп­роса» насчитывает уже два десятилетия.

За этот период достигнут значительный прогресс в согласовании отдельных элементов правового режима каспийской акватории.

– В ходе обсуждения и обмена мнениями участникам переговорного процесса удалось вплотную приблизиться к достижению консенсуса по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, – подчеркнул Е. Идрисов. – Состоявшиеся саммиты «каспийской пятерки» имеют историческое значение для укрепления добрососедских отношений, плодотворного сотрудничества и поддержания стабильности в каспийском регионе. Договоренности, достигнутые в ходе пятисторонних встреч на высшем уровне, имели поистине прорывной характер и придали мощный импульс каспийскому переговорному процессу в целом.

Основа для встреч на высшем уровне была заложена в 2002 году, когда состоялся Каспийский саммит в Ашхабаде. Второй саммит, прошедший в Тегеране пять лет спустя, принес первые значимые результаты. Итогом встречи стало подписание Декларации прикаспийских государств, которая на высшем политическом уровне закрепила договоренности по некоторым элементам правового статуса Каспия, безопасности и стабильности на море, а также вопросам, связанным с позицией сторон по отдельным аспектам международных отношений.

Третья встреча Глав прикаспийских государств в Баку в 2010 году была ознаменована подписанием двух пятисторонних документов: Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море и Совместного заявления Президентов «каспийской пятерки».

– Именно в столице Азербайджана лидеры наших стран достигли принципиальной договоренности относительно ширины национальной зоны, включающей водное пространство под суверенитетом прибрежного государства, – отметил глава МИД РК. – Долгое время именно этот вопрос был камнем преткновения для каспийских переговорщиков. Особую значимость Бакинской встрече придает договоренность о выработке механизма введения моратория на вылов осетровых видов рыб в Каспийском море, популяции которых был нанесен значительный ущерб за последние десятилетия.

На четвертом саммите в Астрахани в 2014 году важнейшим документом стало совместное Заявление глав государств, закрепившее широкий перечень принципов, в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность прибрежных стран на море. В последующем эти принципы были инкорпорированы в текст проекта Конвенции о правовом статусе Каспия. Коммюнике по итогам Астраханской встречи Президентов закрепило имеющийся прогресс в каспийском переговорном процессе и основные направления дальнейшего сотрудничества государств побережья.

Как было отмечено на совещании, «каспийская пятерка» намерена и далее наращивать темп разработки международных договоров в различных сферах. Это в первую очередь касается вопроса подготовки межведомственных протоколов к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море по отдельным направлениям взаимодействия между компетентными органами.

Помимо этого, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств была обсуждена возможная повестка дня предстоящего Пятого каспийского саммита.

На брифинге по итогам СМИД Ерлан Идрисов подчеркнул, что участникам совещания удалось согласовать многие вопросы.

– Мы подтвердили сегодня на своем политическом уровне, что есть общий настрой и понимание по поводу выхода на подписание конвенции в Астане на саммите Глав прикаспийских государств в следующем году, – сказал глава МИД РК. – Точная дата проведения саммита будет зависеть от результатов экспертной работы. Остались четыре принципиальных крупных вопроса, которые требуют дополнительной комплексной оценки, обсуждения и подведения итогов.

К этим сложным принципиальным вопросам, по словам министра, относятся в первую очередь процессы прокладки коммуникаций по дну Каспийского моря. Кроме того, на стадии обсуждения находятся методики разграничения морского дна.

– Здесь речь идет об определении технических аспектов методики, а не о принципах разграничения, – подчеркнул Ерлан Идрисов. – Принципы разделения дна не подвергаются сомнению. В их основе – равенство, справедливость, учет взаимной выгоды и интересов стран прикаспийского региона.

Потребуют дополнительного обсуждения также вопросы навигации различного типа судов и транзита. Для их решения понадобится проведение технических расчетов и экспертной проработки.

Участники встречи договорились, что следующие встречи экспертов в рамках Специальной рабочей группы по Каспию пройду в сентябре 2016 года в Тегеране и в октябре – в Ашхабаде. После этого будет определено время проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров на брифинге заявил, что вполне реалистично подписание конвенции о правовом статусе Каспия в 2017 году.

Как отметили участники СМИД на брифинге, астанинская летняя встреча на уровне министров иностранных дел «прикаспийской пятерки» была полезной и результативной.