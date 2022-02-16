В рамках казахстанского председательства

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Гурий Шедин

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял исполнительного директора СВМДА, посла Кайрата Сарыбая.

В ходе встречи посол представил информацию о реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА.

При этом особое внимание было уделено подготовке и проведению шестого саммита СВМДА, который запланирован на 12–13 октября 2022 года в Нур-Султане. Данное мероприятие имеет большое значение, поскольку состоится в юбилейный для СВМДА год и позволит подвести итоги 30-летнего развития совещания.

В ходе встречи Кайрат Сарыбай также обратил внимание на нарастающую динамику взаимодействия государств-членов в экономическом измерении. Отмечена значимость Делового совета СВМДА, который служит важной платформой для взаимодействия бизнес-сообществ по проведению мероприятий, нацеленных на расширение сотрудничества в сфере развития малого и среднего предпринимательства, цифровизации экономик и продвижения экономической взаимосвязанности в регионе.

Наращиванию экономического сотрудничества также служит действующий механизм – бизнес-форум СВМДА. В текущем году заседания Делового совета и бизнес-форума состоятся 27–29 июня в рамках международной конференции Astana Financial Days под эгидой Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Кроме того, Кайрат Сарыбай поделился планами по проведению пятого заседания Молодежного совета СВМДА.

Молодежный совет является консультативно-совещательным органом, осуществляющим координацию деятельности входящих в него молодежных организаций и объединений государств – членов СВМДА. В ходе пятого заседания планируется обсуждение вопросов развития и продвижения института волонтерства, института молодых парламентариев, а также обмен информацией и опытом по программам предоставления студенческих грантов в государствах – членах СВМДА.

Также в этом году секретариат планирует провести ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летнего юбилея СВМДА.

Премьер-министр Алихан Смаи­лов отметил, что Правительством РК будет оказана полная поддержка инициативам в рамках казахстанского председательства в СВМДА и деятельности его институтов, таких как Деловой совет, бизнес-форум и Молодежный совет.

В заключение Кайрат Сарыбай поблагодарил Правительство республики за постоянную и всестороннюю поддержку деятельности секретариата СВМДА на посту действующего председателя, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

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