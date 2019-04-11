Сегодня в республике происходят процессы, характеризующиеся термином «транзит власти». Причем эти процессы находятся в рамках правового поля, осуществляются строго в рамках Конституции. И это вызывает уважение в мировом сообществе. Теперь важно так же спокойно и законно завершить данный транзит.

Политика нашей страны определена в Стратегии «Казах­стан-2050», общей целью остается вхождение в топ-30 наиболее развитых стран мира. И когда стоит такая большая экономическая цель, мы не можем попусту тратить силы, время и ресурсы. Поэтому я полностью поддерживаю решение Касым-Жомарта Токаева.

Два важнейших положительных момента от проведения внеочередных выборов – политическая и макроэкономическая стабильность. Казахстан является частью большого мира, и происходящее внутри страны может влиять в целом на макро­регион. Поэтому наши соседи, стратегические партнеры, инвес­торы смотрят, кто будет гарантом нашей Конституции.

Тот курс, который выбрал Первый Президент, остается наиболее приемлемым для нас.