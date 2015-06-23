В рамках меморандума

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Перед парламентариями Совета Европы выступят Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Ф. Могерини, Президент Мальты М.-Л. Колейро Прека, генеральный секретарь СЕ Т. Ягланд. В рамках сессии будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с кибертерроризмом в Интернете, предотвращения развития неорасизма, улучшения защиты информаторов, прозрачности работы СМИ, поиска новой европейской социальной модели.

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