В рамках меморандума Свежий выпуск 563 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Перед парламентариями Совета Европы выступят Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Ф. Могерини, Президент Мальты М.-Л. Колейро Прека, генеральный секретарь СЕ Т. Ягланд. В рамках сессии будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с кибертерроризмом в Интернете, предотвращения развития неорасизма, улучшения защиты информаторов, прозрачности работы СМИ, поиска новой европейской социальной модели.



