В рамках МПА СНГ и ПА ОДКБ

С 11 по 13 апреля парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым примет участие в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ.

В Санкт-Петербурге состоятся заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и пленарное заседание МПА СНГ. Основная тема заседания «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перс­пективы и правовое обеспечение» – посвящена Году культуры в Содружестве Независимых Государств.

В повестку очередного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности включен вопрос о приоритетах председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году. По данному вопросу выступит глава Сената Касым-Жомарт Токаев.