В рамках МПА СНГ

На заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ будут обсуждаться модельные законы в сфере экономики и финансов, подведены итоги работы Постоян­ной комиссии по правовым вопросам в 2013 году, рассмотрены организационные вопросы о выборах заместителей председателя комиссии. Также участники заседания заслушают информацию о проекте Рекомендаций по развитию миграции, осуществляемой с целью обучения и стажировки граждан государств – участников СНГ, о внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА