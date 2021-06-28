В рамках Парижского соглашения

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Сергей Осанов

О ходе реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике на 2013–2020 годы доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, аким Алматинской области Амандык Баталов, заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко. О разработке справочников наи­лучших доступных технологий рассказала и. о. председателя правления НАО «Международный центр «зеленых» технологий и инвес­тиционных проектов» Жанар Игенова.

В рамках реализации Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике на 2013–2020 годы производительность труда в сельском хозяйстве увеличилась в 4,83 раза, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии повысилась до 3%, доля газовых электростанций – до 20,2%.

Доля водопользователей, имею­щих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения в городах, достигла 97,5%, в сельской местности – 90,1%. Энергоемкость ВВП снижена на 33,1% от показателя 2008 года.

В целях реализации задач устойчивого развития принят новый Экологический кодекс, который вступит в силу 1 июля текущего года. Он предусматривает стимулирование предприятий к модернизации производства через использование показателей наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту стран Европейского союза.

Глава Правительства поручил актуализировать Концепцию по переходу РК к «зеленой» экономике с учетом принятых Казахстаном международных обязательств по Парижскому соглашению и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также разрабатываемого национального проекта «Жасыл Қазақстан».

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