В рамках Плана нации Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В здании бизнес-центра «Казына» состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса «О мерах по реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках пяти институцио­нальных реформ, выдвинутых Главой государства». В его работе принял участие директор департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию Даурен Сабитов. На встречу были приглашены руководители госорганов, региональной палаты предпринимателей и предприятий, представители транспортно-логистической отрасли области.

Участниками мероприятия обсуждены основные направления Плана нации, а также задачи местных исполнительных органов и бизнес-структур по их реализации. Особое внимание было придано развитию транспортно-логистической отрасли региона.

Открывая совещание, заместитель акима области Гали Искалиев отметил, что сегодня в РК ведется широкомасштабная работа по обсуждению и разъяснению Плана нации. Для реализации данных реформ указом Главы государства создана Национальная комиссия по модернизации, в составе которой пять рабочих групп, состоящих из отечественных и международных экспертов. В области также составлен и принят к реализации план мероприятий по информационному сопровождению Плана нации. Определены спикеры по разъяснению данного документа.

В свою очередь член республиканской рабочей группы, директор департамента развития транзита и транспортной логистики МИР Дау­рен Сабитов в своем выступлении подробно рассказал о мерах, которые принимаются для реализации задач, поставленных Президентом страны для увеличения транзита через Казахстан к 2020 году в два раза. Он подчеркнул, что создан единый оператор – «КазАвтоЖол», за которым в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предполагается законодательно закрепить право на привлечение иностранных займов. Ранее такого права не было ни у одного представителя квазигосударственного сектора. «КазАвтоЖол» сможет привлекать иностранных инвесторов и за счет них строить автодороги. Также будут закреплены полномочия по внедрению платности за проезд. Пока у нас единственная такая трасса – между Астаной и курортом Боровое. Она показала свою эффективность.

В целом же транзитные перевозки составляют около 17 млн тонн в год, к 2020 году при успешной реализации инфраструктурных проектов транзит будет увеличен в два раза. Также представитель министерства коснулся работы над законопроектом смешанных перевозок. Речь идет о создании единого транспортного документа между перевозчиками и заказчиками, чтобы все процедуры были урегулированы на законодательном уровне. Было отмечено, что в ближайшее время в Актобе будет построен еще один транспортно-логистический центр. Его грузооборот может составить до 1 млн тонн в год. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2017 год. Для региона, который имеет все предпосылки для того, чтобы стать транспортно-логистическим хабом в Западном Казахстане, это достаточно актуальный вопрос.