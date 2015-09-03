В рамках Плана нации

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
В здании бизнес-центра «Казына» состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса «О мерах по реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках пяти институцио­нальных реформ, выдвинутых Главой государства». В его работе принял участие директор департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию Даурен Сабитов. На встречу были приглашены руководители госорганов, региональной палаты предпринимателей и предприятий, представители транспортно-логистической отрасли области.
Участниками мероприятия обсуждены основные направления Плана нации, а также задачи местных исполнительных органов и бизнес-структур по их реализации. Особое внимание было придано развитию транспортно-логистической отрасли региона.
Открывая совещание, заместитель акима области Гали Искалиев отметил, что сегодня в РК ведется широкомасштабная работа по обсуждению и разъяснению Плана нации. Для реализации данных реформ указом Главы государства создана Национальная комиссия по модернизации, в составе которой пять рабочих групп, состоящих из отечественных и международных экспертов. В области также составлен и принят к реализации план мероприятий по информационному сопровождению Плана нации. Определены спикеры по разъяснению данного документа.
В свою очередь член республиканской рабочей группы, директор департамента развития транзита и транспортной логистики МИР Дау­рен Сабитов в своем выступлении подробно рассказал о мерах, которые принимаются для реализации задач, поставленных Президентом страны для увеличения транзита через Казахстан к 2020 году в два раза. Он подчеркнул, что создан единый оператор – «КазАвтоЖол», за которым в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предполагается законодательно закрепить право на привлечение иностранных займов. Ранее такого права не было ни у одного представителя квазигосударственного сектора. «КазАвтоЖол» сможет привлекать иностранных инвесторов и за счет них строить автодороги. Также будут закреплены полномочия по внедрению платности за проезд. Пока у нас единственная такая трасса – между Астаной и курортом Боровое. Она показала свою эффективность.
В целом же транзитные перевозки составляют около 17 млн тонн в год, к 2020 году при успешной реализации инфраструктурных проектов транзит будет увеличен в два раза. Также представитель министерства коснулся работы над законопроектом смешанных перевозок. Речь идет о создании единого транспортного документа между перевозчиками и заказчиками, чтобы все процедуры были урегулированы на законодательном уровне. Было отмечено, что в ближайшее время в Актобе будет построен еще один транспортно-логистический центр. Его грузооборот может составить до 1 млн тонн в год. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2017 год. Для региона, который имеет все предпосылки для того, чтобы стать транспортно-логистическим хабом в Западном Казахстане, это достаточно актуальный вопрос.

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]