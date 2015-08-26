В рамках Премьер-лиги Свежий выпуск 412 Абзал КАМБАР

При этом алматинцы в преддверии мачта с французским «Бордо» в Лиге Европы (игра состоится в четверг) выставили полурезервный состав, но проигрывая по ходу встречи 1:2, были вынуждены вывести на поле лидеров – Бауыржана Исламхана и Жерара Гоу, которые и помогли одержать крупную победу.

В результате «Кайрат» возглавил первенство страны с 26 очками. На втором месте идет «Астана», которая договорилась перенести встречу с «Атырау» в преддверии сегодняшнего выездного мачта в Лиге чемпионов против кипрского «АПОЭЛя».

На третьем месте регулярного чемпионата закрепился «Актобе», за ним следуют «Атырау», шымкентский «Ордабасы» и павлодарский «Иртыш». В группе, которая борется с 7-го по 12-е места, команды расположились в таком порядке: кокшетауский «Окжетпес», костанайский «Тобол», талдыкорганский «Жетысу», «Тараз», карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар».



И четверть тонны – не предел

На своей странице в Instagram четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин сообщил о новом спортивном достижении.

«Ночная тренировка. Толчок 250 килограммов. Мировой рекорд!», – написал двукратный олимпийский чемпион и сопроводил текст записью видео. Напомним, официальный мировой рекорд в толчке, принадлежащий, кстати, Илье, составляет 242 кг.



«Бронза» планеты – у Ольги

Казахстанка Ольга Рыпакова, прыгнув на 14 м 77 см, заняла третье место в финале чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Пекине.

Победительницей же соревнований в тройном прыжке стала представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн (14,90), на втором месте расположилась израильтянка Ханна Князева-Миненко (14,78).



В числе лучших

Казахстанский мужской волейбольный клуб «Павлодар» занял четвертое место (всего в турнире участвовало 16 команд континента) на завершившемся в Китайском Тайбэе чемпионате Азии среди клубных команд, сообщила пресс-служба ФВРК.

В поединке за третье место «Павлодар» в четырех партиях проиграл иранскому «Пайкану» – 1:3 (13:25, 23:25, 28:26, 18:25). Победителем турнира стали хозяева паркета – клуб «Тайчунг Банк», обыгравший гостей из Катара «Аль Араби Спорт» – 3:1. Именно волейболистам «Тайчунга» предстоит теперь сыграть в финальном раунде клубного чемпионата мира. Он пройдет в бразильском городе Белу-Оризонте с 27 октября по 1 ноября.



