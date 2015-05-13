В рамках приграничного партнерства Свежий выпуск 436 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Заседание открыли сопредседатель с казахстанской стороны комиссии, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Кайрат Ищанов и сопредседатель с российской стороны комиссии, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов.

Открывая заседание комиссии, К. Ищанов отметил, что приграничное сотрудничество сопредельных регионов Российской Федерации и областей Казахстана является стратегически важным направлением в обеспечении устойчивого экономического роста, улучшении благосостояния населения, привлечении инвестиций, создании рабочих мест, в социальном и культурном развитии. «Такому всестороннему развитию способствует и межпарламентская деятельность», – подчеркнул вице-спикер.

В ходе заседания комиссии рассмотрены вопросы развития трансграничных регионов РК и РФ в рамках Единого экономического пространства, развития казахского и русского языков в приграничных субъектах Казахстана и России, разработки Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ модельных законодательных актов «Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге» и «Об инженерном деле», об участии парламентариев Казахстана и России в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В работе заседания комиссии приняли участие сенаторы С. Плотников, Ж. Нургалиев, М. Алтынбаев, С. Билялов, С. Джаксыбеков, С. Ершов и М. Кубенов.

C учетом высказанных мнений по итогам заседания комиссии будет принят протокол. Комиссия по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания РФ функционирует в рамках Соглашения о сотрудничестве между верхними палатами высших законодательных органов двух стран.

Проведение очередного, восьмого заседания комиссии запланировано уже в Казахстане.



