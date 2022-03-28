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В рамках продовольственной безопасности
Фарид Юмашев

Ряд оперативных и системных вопросов сферы агропромышленного комплекса (АПК) рассмотрен в ходе очередного совещания Оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве РК под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

В рамках встречи члены оперативного штаба обсудили дополнительное выделение средств на проведение весеннего сева, проб­лемы доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства. Как отметили участники заседания, текущая внешнеполитическая ситуа­ция провоцирует рост мировых, а следовательно, и внутриказахстанских цен на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения.

В соответствии с поручением Премьер-министра Алихана Смаилова министерствами сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения. Так, по информации пресс-службы главы Правительства, с 16 марта стоимость тонны аммиачной селитры снижена с 200 тыс. до 160 тыс. тенге. Ранее на заседании Правительства Премьер-министром было дано указание Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами финансов, национальной экономики, АО «НУХ «Байтерек» обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита для проведения весенних полевых и уборочных работ в сумме 70 млрд тенге.

Чтобы решить проблему залогового имущества у фермеров, предложено предусмотреть возможность их кредитования через трейдеров зернового и мас­личного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги.

Докладывая об обеспечении продовольственной безопаснос­ти, глава Минсельхоза РК Ербол Карашукеев сообщил о программе селекции отечественных семенных сортов для снижения импортной зависимости. Как пояснил глава ведомства, отраслевым министерством разработана «дорожная карта» по культивированию казахстанских семян.

– Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов, – поручил глава Правительства.

По словам Премьер-министра, в силу постепенного вырождения используемых сортов семян падает урожайность. Одно­временно из года в год наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи. В данных реалиях первостепенное значение имеет выведение новых сортов семян, устойчивых к засухе и дающих больший объем продукции, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Правительством РК также дано поручение Министерству индуст­рии и инфраструктурного развития совместно с АО «Қазақстан темір жолы» обеспечить грузоотправителей дополнительным подвижным составом и проработать альтернативные маршруты поставки семян из Российской Федерации.

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