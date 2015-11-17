​В рамках проекта Memory

Директор Карагандинского областного госархива Жанагул Турсунова и доктор исторических наук профессор КарГУ Зауреш Сактаганова рассказали о медиках, работавших в военных госпиталях Караганды. Тружениц тыла представляли ветераны Раиса Базанова и Евдокия Зыкова. Обе потеряли отцов на фронте, в 16 лет пошли работать на шахту, а после смены помогали в госпиталях. Аналогичные истории прозвучали и по другую сторону экрана. Старшее поколение пожелало участникам хранить мир и единство в государстве.