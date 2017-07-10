Форум планируется провести в рамках программы «Туған жер», инициированной Президентом страны в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В настоящее время идет активная подготовка к мероприятию.

По сообщению пресс-службы акима области, участникам форума будут представлены достижения области, крупные инвестиционные и социальные проекты. Состоятся культурно-массовые мероприятия, фестиваль спорта, мастер-классы, заседания «круглых столов». В планах – издание энциклопедии «Ақтөбе – құтты мекен», запуск специального интернет-ресурса для земляков, создание документального фильма, посвященного 85-летию области.