В рамках рабочей поездки Свежий выпуск 414 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Вначале в сопровождении акима области Архимеда Мухамбетова он выехал в Кобдинский район, где принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, встретился с жителями района, а также посетил детский сад «Нұрлы болашақ», построенный в рамках государственно-частного партнерства.

Во второй половине дня Бердыбек Сапарбаев ознакомился в Актобе с ходом строительства средней школы на 1 200 мест в новом жилом массиве «Нур-Актобе». Затем в здании областного филиала партии «Нұр Отан» он принял участие в работе межрегионального семинара-совещания по социальной ответственности предпринимателей «Туған жерге тағзым». На форум были приглашены представители бизнес-структур, финансовых институтов, государственных органов, НПО актюбинского региона, а также Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Цель семинара – обмен опытом в сфере развития социальной ответственности бизнеса.

Как отметил Б. Сапарбаев, это первое подобное республиканское совещание, посвященное данному вопросу. А проводится оно именно в Актобе потому, что здесь делается немало в этом направлении. За последние два года бизнесменами – выходцами из Актобе – построены за счет собственных средств социальные объекты на сумму 6 млрд тенге. Такая работа имеет и огромное воспитательное значение для подрастающего поколения, прививает любовь к родному краю, воспитывает у молодежи патриотические чувства.

На встрече первый заместитель акима области Роза Кемалова рассказала об итогах проведенной акции «Көркейе бер, туған жер!» и социальной ответственности актюбинских бизнесменов. Начиная с 2012 по 2014 год, в ней приняли участие более 4 тыс. предприятий, юридических и физических лиц области.

На совещании также выступили представители из других регионов страны, которые также проинформировали о проводимой работе по социальной ответственности бизнеса. Бердыбек Сапарбаев поблагодарил участников за вклад в социальное развитие области и наградил наиболее активных представителей бизнес-структур благодарственными письмами.

В этот же день Б. Сапарбаев ознакомился с деятельностью реабилитационного центра «Клиника «Дару», а также АО «Актюбрентген». На заводе он провел совещание по вопросу развития местного содержания и текущей ситуации в сфере трудовых отношений на предприятиях области.



