В рамках рабочей поездки

Свежий выпуск
414
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Вначале в сопровождении акима области Архимеда Мухамбетова он выехал в Кобдинский район, где принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, встретился с жителями района, а также посетил детский сад «Нұрлы болашақ», построенный в рамках государственно-частного партнерства.
Во второй половине дня Бердыбек Сапарбаев ознакомился в Актобе с ходом строительства средней школы на 1 200 мест в новом жилом массиве «Нур-Актобе». Затем в здании областного филиала партии «Нұр Отан» он принял участие в работе межрегионального семинара-совещания по социальной ответственности предпринимателей «Туған жерге тағзым». На форум были приглашены представители бизнес-структур, финансовых институтов, государственных органов, НПО актюбинского региона, а также Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Цель семинара – обмен опытом в сфере развития социальной ответственности бизнеса.
Как отметил Б. Сапарбаев, это первое подобное республиканское совещание, посвященное данному вопросу. А проводится оно именно в Актобе потому, что здесь делается немало в этом направлении. За последние два года бизнесменами – выходцами из Актобе – построены за счет собственных средств социальные объекты на сумму 6 млрд тенге. Такая работа имеет и огромное воспитательное значение для подрастающего поколения, прививает любовь к родному краю, воспитывает у молодежи патриотические чувства.
На встрече первый заместитель акима области Роза Кемалова рассказала об итогах проведенной акции «Көркейе бер, туған жер!» и социальной ответственности актюбинских бизнесменов. Начиная с 2012 по 2014 год, в ней приняли участие более 4 тыс. предприятий, юридических и физических лиц области.
На совещании также выступили представители из других регионов страны, которые также проинформировали о проводимой работе по социальной ответственности бизнеса. Бердыбек Сапарбаев поблагодарил участников за вклад в социальное развитие области и наградил наиболее активных представителей бизнес-структур благодарственными письмами.
В этот же день Б. Сапарбаев ознакомился с деятельностью реабилитационного центра «Клиника «Дару», а также АО «Актюбрентген». На заводе он провел совещание по вопросу развития местного содержания и текущей ситуации в сфере трудовых отношений на предприятиях области.

Популярное

Все
Грибникам налог прописан
Средства иностранцев-нерезидентов в банковской системе Казахстана выросли более чем в три раза
Не исчезай, мое село!
Гектары раздора
На все руки эксперты
Не латать, а обновлять
Источник силы
Юного казахстанца подозревают в изнасиловании жительницы Санкт-Петербурга – СМИ
Беглого генерала Кудебаева задержали в Турции
Когда в Казахстане начнется легализация авто-конструкторов
Казахстан назначит специального торгового представителя в Иране
Испытанным на себе делился щедро
Музей под открытым небом
Новый поворот дела о хищениях в отделе образования Талдыкоргана – руководителю могли заплатить за молчание
Шумно, весело, с азартом!
Под одним шаныраком
Раз мартышка, два мартышка
"Красные" станции
Новая формула казахстанского патриотизма
Вопрос овладения казахским языком всеми гражданами останется стратегическим
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Договариваться придется
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан
Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране

Читайте также

Активная посадка деревьев ведётся в Астане
Если пациент не идет к врачу...
Профилактика, а не наказание
За работу!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]