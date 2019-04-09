​В рамках СНГ

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Ануар Калмыков

На заседании, прошедшем в Москве под председательством Туркменистана, главы внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств обсудили актуальные воп­росы взаимодействия. Основное внимание было уделено укреплению сотрудничества государств – участников СНГ по противодействию современным вызовам и угрозам, а также расширению контактов в экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической областях.

Главы делегаций заслушали отчет об итогах реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2018 году и утвердили новый план на 2019 год. Согласно данному документу предполагается проведение консультаций, касающихся внешнеполитичес­кого планирования, противодействия современным вызовам и угрозам, вопросов разоружения, развития экономического сот­рудничества, взаимодействия в информационной сфере, а также контактов с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ и ЕС.

Как подчеркнул на встрече в Москве Бейбут Атамкулов, Казахстан, являясь надежным и активным участником СНГ, нацелен на продолжение развития взаимовыгодного сотрудничества между государствами – участниками Содружества во всех сферах.

Глава МИД РК отметил, что благодаря совместной работе была успешно реализована инициатива Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева об адаптации СНГ к современным условиям. В результате в последнее время наблюдается заметный рост заинтересованности государств-участников к деятельности организации.

Кроме того, была подчеркнута необходимость активизации взаи­модействия стран СНГ в экономической сфере в соответствии с установками глав государств – участников Содружества.

Бейбут Атамкулов также дал высокую оценку итогам председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году, отметив, что оно было весьма насыщенным и плодотворным. Одновременно казахстанская сторона поздравила Туркменистан с принятием председательства в организации и выразила готовность всесторонне содействовать успешной деятельности страны на этом посту.

В ходе заседания СМИД главы делегаций рассмотрели проект Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, инициатива принятия которой принадлежит туркменской стороне, одобрили проекты международных договоров о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, о сотрудничестве в области музейного дела, а также о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, вносимые на предстоящие заседания высших органов СНГ – Совета глав государств и Совета глав правительств.

Министрами иностранных дел также принято Обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также одобрен проект Заявления глав государств – участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

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