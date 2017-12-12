​В рамках цифровизации

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Сергей Осанов

В ходе совещания по вопросам цифровизации были обсуждены основные направления проекта Государственной программы «Цифровой Казахстан». В частности, рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства в рамках цифровизации экономики.

Напомним, проект Государственной программы «Цифровой Казахстан» в целом был рассмот­рен на заседании Правительства 5 декабря текущего года. Документ нацелен на повышение качества жизни граждан и рост конкурентоспособности отечественной экономики посредством качественного развития цифровой экосистемы.

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Кроме того, Бакытжан Сагинтаев провел совещание по реализации программы «Нұрлы жер».

На совещании состоялось рассмотрение вопросов, касаю­щихся совершенствования механизмов реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и расширения мер стимулирования ипотечного кредитования.

Всего в 2017 году по программе планируется сдать в эксплуатацию 10,1 млн кв. м жилья, или порядка 99 тыс. жилищ, из них за счет государственных инвес­тиций – 22 545 тыс. квартир, или порядка 1,5 млн кв. м. На сегодня годовой план «Нұрлы жер» выполнен на 87,1% (введено 8,8 млн кв. м, или порядка 77 тыс. жилищ).

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Бакытжан Сагинтаев провел также совещание по вопросам внедрения новых технологий, представленных ранее на выс­тавке «ЭКСПО-2017».

Обсуждены вопросы, касающиеся возможностей их применения в сферах науки, сельского хозяйства, информации и коммуникаций, железнодорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, гражданской авиации, а также в оборонной и аэрокосмической промышленности. Заслушана информация о работе, проводимой министерствами энергетики, образования и науки.

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