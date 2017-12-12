В ходе совещания по вопросам цифровизации были обсуждены основные направления проекта Государственной программы «Цифровой Казахстан». В частности, рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства в рамках цифровизации экономики.
Напомним, проект Государственной программы «Цифровой Казахстан» в целом был рассмотрен на заседании Правительства 5 декабря текущего года. Документ нацелен на повышение качества жизни граждан и рост конкурентоспособности отечественной экономики посредством качественного развития цифровой экосистемы.
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Кроме того, Бакытжан Сагинтаев провел совещание по реализации программы «Нұрлы жер».
На совещании состоялось рассмотрение вопросов, касающихся совершенствования механизмов реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и расширения мер стимулирования ипотечного кредитования.
Всего в 2017 году по программе планируется сдать в эксплуатацию 10,1 млн кв. м жилья, или порядка 99 тыс. жилищ, из них за счет государственных инвестиций – 22 545 тыс. квартир, или порядка 1,5 млн кв. м. На сегодня годовой план «Нұрлы жер» выполнен на 87,1% (введено 8,8 млн кв. м, или порядка 77 тыс. жилищ).
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Бакытжан Сагинтаев провел также совещание по вопросам внедрения новых технологий, представленных ранее на выставке «ЭКСПО-2017».
Обсуждены вопросы, касающиеся возможностей их применения в сферах науки, сельского хозяйства, информации и коммуникаций, железнодорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, гражданской авиации, а также в оборонной и аэрокосмической промышленности. Заслушана информация о работе, проводимой министерствами энергетики, образования и науки.