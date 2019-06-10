В рамках законодательства

Возле многих из них еще до начала голосования собрались люди. К примеру, у избирательного участка № 112, который расположился в здании средней школы-гимназии № 51 двенадцатого мик­рорайона Актобе, даже выросла очередь.

Одним из первых опустил бюллетень в урну Артур Мухамбетов. Он по профессии авиадиспетчер. Говорит, что специально встал рано, чтобы проголосовать. За кого отдал голос?

– За достойного кандидата, – улыбается в ответ. – За стабильность, мир и согласие, спокойствие в нашей многонациональной стране.

Труженица тыла – 79-летняя жительница микрорайона Клара Жангазина пришла в сопровождении дочери. Говорит, что отдала свой голос за дальнейшее развитие и процветание Казах­стана. У нее шестеро детей, более десятка внуков и правнуков.

А для 19-летнего Семена Прошутинского участие в выборах стало незабываемым событием, поскольку было первым в его жизни. Он не скрывает, что волновался, когда шел на избирательный участок № 77, за которым закреплен.

Семен окончил школу № 3, финансовый колледж, занимается спортом – гандболом – вот уже более 9 лет. Собирается поступать в вуз. Живет с бабушкой. Считает, что нынешние выборы – большое политическое событие для страны и, отдавая свой голос за достойного кандидата в Президенты, он голосовал в первую очередь за будущее Казахстана. С программами всех 7 кандидатов хорошо знаком и сделал осознанный выбор.

Председатель комиссии участка Нургуль Мусабекова вручила Семену памятный подарок по случаю первого такого события в его жизни – участия в Президентских выборах. Кстати, только на данном участке зарегистрированы 35 молодых избирателей, впервые отдавших свой голос. А в целом по региону их не одна тысяча.

В нынешнем году выпала возможность впервые участвовать в выборах Президента РК и курсанту первого курса Военного института Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова Мади Темиргалиеву. Будущий офицер признался, что испытывает чувства ответственности и гордости за свою страну. Мади хочет видеть сильный, процветающий и независимый Казахстан. Именно поэтому считает избирательное право своим долгом. Всего этим правом в ВИСВО воспользовались в ходе выборов более 1 700 курсантов.

...Ближе к 12 часам члены комиссии выехали с передвижной урной к тем избирателям, кто по той или иной причине – возрасту, болезни – не в состоянии прийти на участок самостоятельно. Их по списку 18.

Весьма внимательно следили за ходом кампании доверенные лица кандидатов в Президенты, представители различных партий и общественных организаций, международные наблюдатели.

На период выборов по облас­ти были аккредитованы два долгосрочных международных наблюдателя миссии ОБСЕ, а также более десятка представителей краткосрочной миссии и из стран СНГ.

Наблюдатель от Гражданской платформы «Аманат» по контро­лю за выборами Президента РК – заместитель руководителя общественного объединения Халел Кусаинов отметил хороший уровень организации, прозрачность и открытость выборной кампании. Все вопросы на местах решались в рамках законодательства, и проблем не было.