​В ранге мирового эталона

В своем выступлении аким области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что в течение юбилейного года пройдет более 500 мероприятий. Их откроет акция «25-летию Независимости – 25 добрых дел!», в рамках которой будут сданы свыше 33 социальных объектов, реализованы проекты Карты индустриализации.

День благодарности – это возможность сказать «спасибо» народу, который принял и поддержал в сложные времена депортации представителей различных этносов. Дружба, сплоченность казахстанцев стали мировым эталоном, подчеркнул глава региона. Благодарность прозвучала и в адрес руководителей предприятий, внесших вклад в развитие области. Героями дня стали ровесники независимого Казахстана. Все мероприятия в регионе в этот день были направлены на укрепление единства и согласия, воспитание казахстанского патриотизма.