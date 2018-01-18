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В ранге национального бренда
Бибигуль Нусипжанова, ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, профессор

Воспитание творческой элиты в процессе модернизации и развития конкурентоспособности страны остается важным и незаменимым направлением. Наша академия как активно развивающийся вуз участвует в выполнении государственной программы «Современная казахстанская культура в глобальном мире». И здесь мы в полной мере ощущаем поддержку и огромное внимание Президента.

Наш уважаемый профессор, народный артист СССР Асанали Ашимов удостоился высокого звания «Еңбек Ерi». А в проекте «100 новых лиц Казахстана» в число победителей вошли преподаватель КазНАИ, талантливый молодой живописец Анара Абжанова и выпускники академии – кинорежиссеры Эмир Байгазин и Азиз Заиров. Их фильмы и творчество получили международное признание на престижных кинофестивалях Европы и Азии.

Государство выделяет средства для программ по академической мобильности студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, для приглашения известных зарубежных мастеров. Финансируются программы магистратуры, высших режиссерских курсов и подготовки докторов PhD. Такая поддержка – беспрецедентный в мировой прак­тике шаг. Кроме того, ежегодно обладателями стипендии Президента становятся лучшие магистран­ты нашей академии, которые, несомненно, впишут свои яркие страницы в историю культуры.

Для осуществления модернизации нового типа в КазНАИ используют современные образовательные технологии в области искусства. К примеру, в прошлом учебном году академия первой в Казахстане внедрила в рамках международного проекта дистанционное обучение для магистрантов в области искусства. Теперь у нас обучаются студенты из Республи­ки Кореи по специальности «хорео­графия».

Наш вуз принимает активное участие в международных образо­вательных программах академической мобильности с такими образовательными центрами, как Нью-Йоркская киноакадемия, Университет Лапландия, Корейский университет медиаискусств, Университет прикладных наук Аахена, Университет Оулу прикладных наук.

Одним из важнейших приоритетов международного сотрудничества для КазНАИ является интеграция полиязычия в нацио­нальное образование. Благодаря знанию языков наши студенты блестяще выступили в Эфиопии и Сербии, где в декабре 2017 года принимали участие в культурных мероприятиях в честь 26-летия Независимости и 25-летия дипломатической службы Казахстана. Их организовали казахстанские посольства в этих странах.

С вузами Эфиопии и Сербии мы уже подписали договоры о сотрудничестве во многом благодаря блестящему выступлению наших студенческих коллективов.

2018-й для КазНАИ является знаменательным годом – академия готовится к юбилейным и праздничным мероприятиям в честь 120-летия Темирбека Караулы Жургенова, чье имя с гордостью носит, 40-летию со дня своего образования и, конечно, 20-летию столицы – Астаны.

Профессорско-преподавательский коллектив КазНАИ с воодушевлением воспринял Послание Президента и приложит все усилия для реализации поставленных задач, чтобы успешно осуществить цель, поставленную Главой государства перед высшим образо­ванием, – возвести искусство Казахстана в ранг национального бренда!

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