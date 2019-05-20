​В равных условиях

Декан Школы государственной и общественной политики и права AlmaU Аскар Нурша считает, что политические платформы кандидатов, среди которых есть либералы и консерваторы, сторонники центристских, левых и правых взглядов, объединяют вопросы внешней и внутренней политики. В том числе социальные и экономические.

– Позиции кандидатов порой различаются диамет­рально, – продолжил он. – Но во время предвыборной агитации доминируют все-таки социальные вопросы, это показывает, что они наиболее актуальны для общества. Вопрос теперь в том, насколько реальные механизмы претворения в жизнь своих социальных программ предлагают кандидаты. И здесь многое зависит от их опыта. Все будет решать реальная состязательность: от того, насколько успешно предвыборные штабы сумеют показать лучшие стороны своих кандидатов, будут зависеть итоги выборов.

Политолог Марат Шибутов добавил, что в предвыборном марафоне сегодня важную роль играют популярные видеохостинги и социальные сети как площадки для грамотного позиционирования себя, для общения с потенциальным избирателем.

В целом агитационная кампания проходит активно, говорилось на встрече, кандидаты выезжают в регионы, встречаются с общественностью. Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев сообщил, что никто из наблюдателей и экспертов не заметил каких-либо нарушений в предвыборном марафоне.

– В этом плане можно утверждать, что для кандидатов созданы свободные и равноправные условия, – говорит Эдуард Полетаев. – Другой вопрос – насколько умело они смогут ими воспользоваться, в том числе финансовыми и организационными ресурсами, окажутся ли боеспособными команды кандидатов?

Позитивный фактор выборов, считает Аскар Нурша, также заключается в том, что агитационная кампания поможет создать базу данных проблемных вопросов, чтобы власть в будущем смогла решать их более эффективно. Политолог Айдос Сарым обратил внимание, что президентские выборы в первую очередь закладывают хороший фундамент для будущих электоральных кампаний. Участие граждан в выборах 9 июня станет важным шагом в построении зрелого гражданского общества.

Большой интерес к Казахстану в эти дни проявляется и со стороны зарубежных экспертов и наблюдателей. Эдуард Полетаев напомнил, что ЦИК уже озвучил данные о том, что количество международных наблюдателей ожидается в пределах 1 600–1 700 человек, тогда как на прошлых президентских выборах в Казахстане работала 1 тыс. зарубежных специалистов. Число казахстанских наб­людателей планируется довести до 20 тыс., а это примерно по 2 человека на избирательный участок, которых в Казахстане откроется почти 10 тыс.