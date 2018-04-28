В районных больницах Казахстана критический дефицит анестезиологов – эксперт

Общество
Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Председатель ОФ "Казахское общество анестезиологов и реаниматологов" Агзам Жумадилов заявил о критической нехватке врачей-анестезиологов в районных больницах Казахстана. Свое мнение он высказал в кулуарах II международного конгресса анестезиологов и реаниматологов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Количество анестезиологов-реаниматологов на 10 тысяч населения – 4,1 в Астане и 3,2 в Алматы. Это наши национальные центры, республиканские клиники, городские больницы, которые не имеют такого кадрового дефицита. Между тем в районных больницах имеется большой дефицит, и он продолжает оставаться критическим", – сказал Жумадилов.

По его словам, кроме дефицита наблюдается еще и отток специалистов в города. Жумадилов поделился своим мнением о том, как избежать этого.

"На уровне акиматов можно сделать контрактную систему: приглашать специалистов из областных, национальных центров временно, на один или два месяца, в районную больницу. При этом анестезиолога из районной больницы командировать в национальный центр, где он сможет пройти стажировку и получить новый опыт, чтобы потом использовать его у себя в больнице. Человек, получивший специальность анестезиолога-реаниматолога, в районной больнице имеет опыт экстренной анестезиологии. На плановую службу в районах нет нагрузки. Специалисты, работающие в районах, – это в основном молодые, энергичные доктора, которые ищут место, где смогут себя реализовать. Необходимо эту возможность им предоставить", – сообщил он.

Кроме того, Жумадилов отметил, что в стране в целом наблюдается тенденция к снижению прироста анестезиологов.

"2728 анестезиологов-реаниматологов у нас в Казахстане. Между тем динамика прироста врачей-анестезиологов в РК говорит о том, что за последние 8 лет идет тенденция к снижению", – заключил он.

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