В разгаре – пляжный сезон

Марина МИХАЙЛОВА
Купаться и загорать безо­пасно и с комфортом горожане теперь могут на Большом Алматинском канале им. Д. Кунаева. Полностью обновленный, он превратился в огромную зону отдыха с тремя пляжами – «Пархач», «Гулдер» и «Роща Баума».
– На их месте фактичес­ки была свалка мусора, – рассказал в ходе брифинга руководитель отдела городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айдын Темешев. – Бетонные плиты, откосы, мосты – все находилось в плачевном состоянии. Не было и освещения.
По его словам, реконструкция городской части БАКа, которая составляет 23,1 км, велась с 2012 года. Были отремонтированы гид­ротехнические сооружения, реставрированы бетонные плиты и откосы, благоуст­роены три пляжные зоны. На это потрачено 600 млн тенге бюджетных средств. Вода в канал поступает напрямую из Бартогайского водохранилища Алматинской области.
Отдыхать на новых пляжах смогут все желающие совершенно бесплатно. Для их безопасности организованы посты водно-спасательной службы, медпункты. Организована круглосуточная охрана. Открыть здесь купальный сезон обещают до середины июля. Дело осталось за малым: свое заключение должна дать СЭС.
Напомним, что обустроить пляжи планируется и на озере Сайран – искусственном водоеме города. Для очистки его воды, которая не соответствует санитарным нормам, здесь установят мощные фильтры. Возможно, появится тут и аквапарк. На берегу озера, помимо пляжной зоны, возведут парк отдыха с аттракционами, детскими и спортивными площадками.
Всего в Алматы насчитывается 22 реки общей протяженностью 225 км в городской черте и около 90 км рек на присоединенных территориях, четыре водоема искусственного и естественного происхождения, а также часть Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева, переданная в коммунальную собственность города в 2009 году.

