В разгаре уборка картофеля

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Площади, отведенные под картофель, составили нынче в ТОО «Шахтерское», что в Нуринском районе, 756 гектаров. Такой масштаб позволяет товариществу оставаться одним из наиболее крупных в области производителей данной культуры. Сезон ее уборки в хозяйстве не менее ответственен, чем жатва на хлебных полях.

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…По картофельному полю, где предварительно была скошена и убрана ботва, беспрерывно движется техника. Первыми идут картофелекопалки, извлекающие клубни из земли. Более крупные агрегаты – комбайны – подбирают урожай, отсеивают землю, удаляют камни и остатки ботвы.

Доочистку производят рабочие, которые стоят на верх­ней площадке комбайна и с движущейся ленты убирают камни, мусор, а также нестандартные картофелины. Далее клубни попадают в накопительный бункер, а из него перегружаются в кузова автомашин для отправки на овощехранилище. Там картошку ждет еще один этап очистки и калибровки, после чего она закладывается на хранение.

В целом «второй хлеб» считается одной из самых сложных культур по технологии выращивания и хранения. Чтобы получить хороший урожай, необходимо немало потрудиться, а еще иметь набор специальной техники, осуществлять полив.

– Нынешним летом дождей было мало, сезон оказался сложным. Посевы, в том числе картофельные, пережили большой стресс, что отразилось на урожайности, – говорит агроном хозяйства Дидар Акишев. – И это – несмотря на обеспеченность поливом. Если в минувшем году сбор составил 420–430 центнеров с гектара, то нынче – 350–360 цент­неров.

В настоящее время одно­временно с уборкой осуществляется закладка клубней в овощехранилище. Емкость последнего, по словам агронома, составляет 35 тыс. тонн. С учетом планируемого расширения картофельных площадей ведется строительство второго аналогичного объекта, рассчитанного на 15 тыс. тонн.

В зимне-весенний период «Шахтерское» отгружает упакованный в мешки картофель в Астану, Алматы, Караганду и Тараз. На сортировке, упаковке и погрузке трудятся жители села Шахтерского и других окрестных населенных пунктов.

Как рассказал глава товарищества, заслуженный аграрий республики, обладатель звания «Қазақстанның Енбек Ері» Георгий Прокоп, в следую­щем году в хозяйстве планируют расширить площади картофеля с нынешних 756 до 1 000 гектаров. На продукцию есть стабильный спрос, и это – дополнительный аргумент для дальнейшей диверсификации посевов. Увеличатся и площади под масличными культурами – подсолнечником, льном и кукурузой.

#сельское хозяйство #картофель #урожай #Шахтерское

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