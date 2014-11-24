В развитии ЕАЭС не нужно забегать вперед – Токаев Политика 742 Эльмира Киргеева

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев считает, что все вопросы в Евразийском экономическом союзе необходимо решать, прислушиваясь ко всем участникам организации, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Все решения в ЕАЭС должны приниматься на основе консенсуса, с согласия всех государств участников", – заявил он, выступая в ходе международной конференции, посвященной Дню Первого Президента РК "Президент. Парламент. Интеграция".



Токаев отметил, что основная задача ЕАЭС – это повышение благосостояния граждан, проживающих на территории союза, поэтому он должен развиваться постепенно и "без забегания вперед".



"Данное интеграционное объединение выводит наши страны на новый уровень взаимного сотрудничества при полном сохранении государственного суверенитета. Основная миссия этого союза – повышение благосостояния граждан стран-участниц, выведение наших стран на ведущие позиции в мировой экономике. Общий экономический потенциал союза позволяет говорить, что этот проект может стать серьезным фактором международной жизни, оказывающим консолидирующее влияние на государства евразийского пространства. ЕАЭС должен развиваться постепенно, без рывков и забегания вперед, в противном случае мы можем скомпроментировать главные задачи организации", – подчеркнул Токаев.



Спикер Сената акцентировал внимание присутствующих на геополитической ситуации в мире, которая ведет к глобальным изменениям.

"Сегодня наша страна выходит на новый этап развития государства. Поставлена задача достижения уровня самых развитых государств мира. Мы отдаем себе отчет в том, что выполнение этой задачи будет происходить в сложнейших геополитических условиях. Как правильно отмечено Президентом в Послании "Нұрлы жол", мир стоит на пороге глобальных испытаний, которые приведут к изменению всей его архитектуры. По прогнозам Всемирного банка, глобальную экономику ожидают сильные потрясения, что может привести к снижению темпов экономического роста вплоть до новой рецессии. В результате геополитического кризиса более явственно проступают угрозы расбалансировки системы международных отношений, основанных на положении устава ООН, что может повлечь за собой тяжелые последствия для безопасности и благополучия многих государств", – сказал Токаев.



В целом отметил он, решающее значение устойчивого развития любого государства имеет способность власти эффективно распоряжаться человеческими и природными ресурсами страны на благо народа и опираться при этом на исторические традиции и культуру. В этой связи при создании нового независимого Казахстана в реалиях СНГ наиболее оптимальной была президентская форма правления, заметил Токаев. "Что касается Казахстана, то, благодаря сильной президентской власти, были осуществлены политические и экономические реформы, построено успешное авторитетное государство", – сказал спикер Сената.

