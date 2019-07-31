В развращении детей обвинили вожатого в Актобе

В Актобе вожатого загородного детского лагеря "Акбобек-Восток" подозревают в развращении малолетних. Заявление на 22-летнего воспитателя написали родители 7 детей , передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал Аstanatv.kz.
Как рассказали в прокуратуре района "Алматы" города, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
"Обращение о развращении несовершеннолетних. Обстоятельства на сегодняшний день выясняются, есть ли развращение, либо его нет. Отделом полиции района "Алматы" города Актобе начато досудебное производство. В ходе расследования все обстоятельства, которые отражены в обращениях, будут проверены, им будет дана правовая оценка. Расследование по делу взято на контроль прокуратурой района", – информировал прокурор района "Алматы" Жасулан Даулембаев.
Как сообщили в областном управлении образования, подозреваемый является студентом одного из столичных вузов. Во время летних каникул он устроился на работу в детский лагерь. После скандального инцидента его сразу уволили.
Во вверенном ему отряде были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, с которыми, по словам специалистов управления, он просто не смог найти общий язык.
В загородном лагере проведена проверка.
"В целом был проведен мониторинг культурно-бытовых условий, изучена воспитательная работа. Один из сотрудников загородного лагеря "Акбобек-Восток" не нашел контакт именно с детьми", – так охарактеризовала ситуацию руководитель отдела управления образования Актюбинской области Ляззат Рсалина.
В свою очередь представители детского лагеря, с кем удалось поговорить, произошедшим потрясены. Говорят, вожатый показал себя с хорошей стороны и отлично ладил с детьми.
"Есть камера видеонаблюдения, мы посмотрели. И, конечно, эти действия не доказаны. Вожатого на данный момент отстранили от работы. С детьми он был строг. Просто детей не пускал на дискотеку. Они могли из-за этого жаловаться", – отметил директор лагеря Айболат Ташкенбаев в коммментарии для 1TV.kz.
Коллега подозреваемого, старший вожатый лагеря Валихан Кенжибаев рассказал, что парень не был замечен в конфликтных ситуациях с руководством или сослуживцами.
"Говорить, хороший он или плохой; была эта ситуация, не было этой ситуации - мы не можем", – добавил Кенжибаев.
После того, как стало известно о случившемся, местные власти создали рабочую группу, чтобы изучить условия содержания в лагере, который продолжает работать в штатном режиме.
На сегодняшний день там отдыхают около 200 детей. По данным акимата, троих мальчиков в возрасте 10-12 лет после случившегося забрали домой. В больницу дети не поступали.
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