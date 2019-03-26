В регионах РК прошли акции в поддержку нового названия столицы

Переименование столицы в Нур-Султан одобряют жители разных регионов. На металлургических предприятиях и центральных площадях, в городах и районах республики прошли акции в поддержку нового названия столицы, сообщает Kazpravda.kz
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Так, в Кызылорде прошел концерт-акция «Алғашқы астанадан сәлем!» («Привет от первой столицы»!) с участием активистов и представителей интеллигенции региона, посвященный новому названию столицы РК, пишет Kyzylorda-news.kz
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На мероприятии выступили председатели: областного филиала Гражданского Альянса Казахстана - Жандос Базартай, совета ветеранов КГУ имени Коркыта ата - Казыбай Кудайбергенулы, областного филиала «Русской общины Казахстана» - Владимир Толоконников, поэт и общественный деятель, депутат областного маслихата Шакизада Абдикаримов.
Акын, двукратный обладатель награды «Алтын домбыра» Мухтар Ниязов выступил со стихотворным посланием-арнау.
Мероприятие завершилось праздничным концертом артистов областной филармонии.
В столице сотни человек пришли на городскую площадь в поддержку переименования города. Перед зданием акимата прошел концерт, в котором приняли участие молодые артисты, чье творчество неразрывно связано с историей современной столицы Казахстана. Эстрадные артисты, инструментальные проекты и танцевальные коллективы выступили в поддержку решения о переименовании города, передает Zakon.kz
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На площади собрались представители общественности, культуры, спорта, студенты, жители и гости города. По подсчетам организаторов, в акции приняли участие около 800 человек.
На сцене под открытым небом выступили трио братьев Жугунусовых, певец Дос, группа “Gentlemen”, инструментальное трио “Qaz Made”, группы "Di-Art Style", "Рахат Лукум", "Шоколад", певицы Актоты Болышева и Айнур Абдиева.
Особый интерес публики вызвало появление казахстанского палуана Сергея Цырульникова, который не так давно посвятил свой мировой рекорд 20-летию столицы. В июле 2018 года Сергей протащил тепловоз весом 37 тонн на 20 метров. И сегодня он продемонстрировал несколько впечатляющих силовых упражнений.
В поддержку переименования выступили представители творческой интеллигенции, Ассамблеи народа Казахстана, лидеры молодежных организаций, чемпионы в различных видах спорта.
"Сегодня мы вышли на площадь, чтобы поддержать переименование столицы в Нур-Султан. Я считаю, что переименование – это признание тридцатилетнего труда нашего первого Лидера. И мне бы хотелось, чтобы нас, поддерживающих, было больше", - высказалась студентка второго курса Казахского университета технологии и бизнеса Еркеназ Сейфулла – победительница конкурса"Мисс Астана - 2018".
"Я поддерживаю и уважаю Первого Президента. Я выступаю за Казахстан на международной арене и думаю, что Нур-Султан будет слышаться ярче, чем Астана. Мы, спортсмены, поддерживаем переименование. Наш Первый Президент столько лет служил народу, мы прошли через всякие трудности, и я думаю, он заслуживает, чтобы в честь него назвали нашу столицу", - сказала заслуженный мастер спорта Казахстана по боксу, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Марина Вольнова.
"Хочу поздравить всех астанчан с праздником Наурыз! Городу присвоили новое название – Нур-Султан. Я считаю, что город наконец-то получил свое настоящее имя. Нур-Султан – это как "султан городов", "нур" - это свет. Мне кажется, это звучит настолько приятно – город Нурсултан! Это во-первых, а во-вторых – этого действительно заслуживает наш Первый Президент, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, который столько труда вложил в этот город и всю нашу республику", - поделился мнением директор Государственного академического русского театра драмы им. Горького Еркин Касенов.
Также на крупных промышленных предприятиях Павлодарской области прошли акции, во время которых рабочие высказались "за" переименование столицы в честь Нурсултана Назарбаева.
Как отмечается, акция, которая прошла на Павлодарском нефтехимическом заводе, собрала более трети коллектива – около 700 человек. Работники предприятия вспомнили все заслуги Первого Президента и заявили, что назвать столицу в его честь – своевременный и правильный шаг.
"Становление Независимости Казахстана связано с именем Елбасы, под его руководством казахстанцы прошли за небольшой срок путь, равный столетию, - говорит председатель профсоюзной организации "Нефтепереработчик" Татьяна Васькина. – Наша страна стала символом мира и стабильности. Свой политический курс Елбасы вел на приоритетных целях и задачах – это миролюбивая внутренняя и внешняя политика. А потому профсоюзы поддерживают идею по переименованию столицы в Нур-Султан.
В поддержку инициативы по переименованию столицы на Казахстанском электролизном заводе собралось более 1 тысячи металлургов. В 2007 году именно Нурсултан Назарбаев дал старт работе этого предприятия, а потому заводчане считают его своим коллегой и товарищем.
"Он поддержал нас в период кризиса 90-х годов, стоял у истоков создания первого казахстанского электролизного завода, принимал участие в запуске предприятия, - заявил председатель Совета работающей молодежи АО "Алюминий Казахстана" Александр Алексейцев. – Мы всегда поддерживали политику нашего Первого Президента, никогда не подводили и не подведем его. Я считаю, что наша столица должна носить имя нашего лидера!"
Нефтепереработчиков и металлургов поддержали и другие рабочие Павлодарской области. Такие же акции с участием многотысячных коллективов прошли в Павлодарском алюминиевом, Казахстанском электролизном, Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе, а также Аксуском заводе ферросплавов, сообщает Bnews.kz
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С флагами Казахстана, концертами и речевками на работу пришли сотрудники Павлодарского алюминиевого, Казахстанского электролизного, Павлодарского нефтеперерабатывающего заводов, а также Аксуского завода ферросплавов.
Около тысячи металлургов алюминиевого и электролизного завода собрались возле здания АО "КЭЗ". В поддержку нового названия столицы – Нур-Султан – звучали песни из репертуара звезд отечественной эстрады.
Свое мнение о переименовании павлодарцам высказал проректор ПГУ им. С. Торайгырова, доктор политических наук Арман Акишев.
"В данный момент формируется новая история страны. 20 лет Астаны как столицы Казахстана знаменательны для всего мира. В 2005 году впервые в истории в Астане состоялся первый съезд мировых религий, 2010 году в Астане прошел Саммит ОБСЕ – одной из ведущих мировых политических организаций, в 2017 состоялась международная выставка ЭКСПО 2017. Последние решения, принятые в Парламенте нашей страны, я считаю, дают новый импульс развития нашему государству. Переименование Астаны в Нур-Султан я считаю справедливым, заслуженным и логичным. Этим мы увековечим имя нашего Лидера нации в истории", - сказал Арман Акишев.
Работники предприятий региона поддержали решение назвать столицу именем первого металлурга страны.
"В 1954 году был построен алюминиевый завод, а 10 лет тому назад воплотилась заветная мечта Елбасы, когда здесь, на электролизном заводе, из глинозема впервые в Казахстане стали выпускать крылатый металл. Завод построили в степи, недалеко от Павлодара. Капсулу, символизирующую начало строительства нашего предприятия, заложил Нурсултан Назарбаев. Сегодня на КЭЗе трудится 2,5 тысячи человек. В основном это молодежь, которая работает, создает семьи, получает жилье от предприятия, радуется жизни. И все это благодаря мудрой политике Первого Президента – лидера государства, где люди разных национальностей живут в мире. Коллектив завода считает, что Нур-Султан – единственное правильное имя для нашей столицы", - сказал председатель профсоюзного комитета предприятия Александр Клименко.
Как отмечает председатель совета молодежи завода, 26-летний Канат Ескендиров, всего на КЭЗе трудится около тысячи молодых людей в возрасте до 29 лет, а это примерно 40 процентов трудового коллектива.
"Нурсултан Назарбаев объявил этот год Годом молодежи и всячески поддерживал инициативы молодых. Сегодня государственные программы позволяют нам получить хорошую специальность, жилье и быть востребованными у себя на родине. На нашем заводе стабильный заработок. Я сам недавно получил жилье от предприятия, воспитываю троих детей. И я считаю правильным назвать столицу именем человека с мировым именем, благодаря которому в нашей стране царят стабильность, мир и согласие", - сказал Канат Ескендиров.
К акции в поддержку нового названия столицы присоседился и коллектив Павлодарского нефтехимического завода. Около 700 нефтепереработчиков устроили флешмоб на территории предприятия.
Работники завода отмечают, что по инициативе Первого Президента страны на ППНХЗ полностью завершилась технологическая модернизация. Теперь завод производит бензины класса К-4, в том числе и авиационное топливо.
"Нурсултан Назарбаев – ровесник моего папы, я уважаю и ценю его, как отца. Когда я слушал выступление Елбасы, мне импонировала его открытость, сердечность. Это историческая личность, чью значимость признают во всем мире. И мне очень радостно, что столица теперь будет носить имя Нур-Султан. Это самое справедливое решение", - сказал начальник отдела гражданской обороны и ЧС предприятия Сергей Шипилов.
Еще более 600 рабочих собрались в Аксу, металлурги местного ферросплавного завода также поддержали переименование столицы, отметив мудрость и своевременность исторического события.
В Шымкенте прошла акция «Бас қаламыз – Нұр-Сұлтан», в которой приняли участие более 5 тысяч человек, пишет Vera.kz
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Праздничная программа в честь переименования столицы прошла на Арбате. Выступления известных шымкентцев разбавляли выступления звезд казахстанской эстрады. Среди участников представители этно-культурных объединений, молодежных организаций, НПО и рядовые жители города.
Также общественность Западно-Казахстанской области всецело поддерживает новое название столицы Казахстана – Нур-Султан, пишет Zakon.kz
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Так, в Уральске в зале "Nur Otan" прошел форум, посвященный переименованию столицы в честь Первого Президента Казахстана – Нур-Султан. В торжественном мероприятии приняли участие молодежные объединения, педагоги школ, колледжей и университетов области, представители гражданского общества. Западноказахстанцы солидарны во мнении, что новое имя столицы – это, несомненно, дань уважения Лидеру нашего многонационального госуарства, благодарность за его мудрую политику, которая позволила вывести Казахстан в число передовых стран мира.
"За годы Независимости в нашей стране выросло новое поколение казахстанцев, которые сегодня уверенно смотрят в будущее. Благодаря инициативам Елбасы и государственным программам для них сегодня открыты все возможности для самореализации, чтобы состояться в жизни. Переименование столицы в честь Первого Преидента Казахстана – важный исторический момент, ведь именно Нурсултан Абишевич принимал непосредственное участие в переносе и возведении столицы, был главным архитектором города. Сегодня Нур-Султан - это современный город с развитой инфраструктурой, узнаваемый во всем мире", – подчеркнул на форуме доктор педагогических наук, академик Абат Кыдыршаев.
Студентка педагогического колледжа им.Ж.Досмухамедова Наргиза Хибатова, в частности отметила, что Нурсултан Назарбаев всегда говорил, что именно молодым строить дальше независимое государство, потому и в стране создаются все возможности для молодежи. Сегодня есть много государственных программ, благодаря которым решаются многие проблемы молодых, как в получении жилья и образования, так и в обеспечении рабочими местами. Успешно работают масштабные проекты "С дипломом – в село!", "Жасыл ел", которые создавались в свое время по инициативе Елбасы.
"Я искренне поддерживаю инициативу переименования нашей столицы в Нур-Султан. Это своего рода огромная благодарность казахстанцев нашему Первому Президенту, который отдал все свои силы и всю жизнь построению независимого Казахстана", – сказала Н.Хибатова.
Назарбаев оставил соотечественникам мирное, бесконфликтное государство с большими перспективами, обеспечил безопасность страны в мировом пространстве. Его выдающиеся заслуги признали все государства мира.
Западноказахстанцы гордятся именем Первого Президента страны и всегда будут чествовать и благодарить его. Переименование столицы Казахстана в Нур-Султан является лишь малой долей того, что может сделать благодарный народ для того, чтобы увековечить имя Первого Президента Казахстана.