В регионах уже началась выдача земли под ИЖС – Генпрокурор
Талгат Исенов
В Генеральной прокуратуре состоялось заседание коллегии, где были обсуждены вопросы противодействия самовольным захватам земель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе заседания был презентован проект по предотвращению незаконного использования земельных участков, инициированный Генеральной прокуратурой совместно с Министерством сельского хозяйства.
Отмечено, что в основном самовольному захвату способствовали неэффективная система пресечения земельных правонарушений и недостаточная прозрачность процедуры распределения земель.
"По поручению Главы государства в ряде регионов начали массово выдавать земли для строительства индивидуального жилья. Другие области тоже ищут свои резервы", – заявил Генеральный прокурор Жакип Асанов.
Вместе с тем он подчеркнул, что "люди не верят, что акиматы способны справедливо распределять эти участки и что их можно получить без связей".
"Поэтому, в числе конечных продуктов проекта вижу, как минимум, 3 результата. Первое. На основе анализа законов разработать модель, как нужно распределять земельные участки. Эта модель должна обеспечить максимальную прозрачность, быть абсолютно понятной и содержать каждую деталь процесса распределения. Возможно, следует создать систему электронных земельных торгов и единого реестра очередников. Сейчас эти очереди каждый акимат ведет отдельно. Для них нет детальных стандартов и правил. Это прямой путь к злоупотреблениям. Отсюда и недоверие граждан.
Одним словом, разработанная модель должна исключить все возможные лазейки для злоупотреблений и коррупции и вызвать у населения доверие по этому социально-чувствительному вопросу. После того, как будет готова эта модель, мы должны добиться, чтобы все акиматы работали именно по ней", – сказал Генпрокурор.
Вторым моментом Асанов обозначил "четкий регламент работы мобильных групп, которые в ручном режиме будут выявлять и вовремя пресекать самозахваты, пока не задействуем систему автоматического зондирования земли": "Надо сделать так, чтобы за каждую определенную территорию кто-то нес личную ответственность".
В качестве третьего результата глава надзорного ведомства назвал отмеченную выше автоматизированную систему зондирования земель, которая фиксирует любое изменение на земле, в том числе самозахвата, моментально.
"Она уже запущена и хорошо работает здесь в столице. Надо, чтобы и все другие акиматы задействовали эту систему. Тогда охватим территорию всей страны", – заключил Жакип Асанов.