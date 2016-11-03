Общество
В регионах уже началась выдача земли под ИЖС – Генпрокурор
Талгат Исенов
В Генеральной прокуратуре состоялось заседание коллегии, где были обсуждены вопросы противодействия самовольным захватам земель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе заседания был презентован проект по предотвращению незаконного использования земельных участков, инициированный Генеральной прокуратурой совместно с Министерством сельского хозяйства.

Отмечено, что в основном самовольному захвату способствовали неэффективная система пресечения земельных правонарушений и недостаточная прозрачность процедуры распределения земель.

"По поручению Главы государства в ряде регионов начали массово выдавать земли для строительства индивидуального жилья. Другие области тоже ищут свои резервы", – заявил Генеральный прокурор Жакип Асанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что "люди не верят, что акиматы способны справедливо распределять эти участки и что их можно получить без связей".

"Поэтому, в числе конечных продуктов проекта вижу, как минимум, 3 результата. Первое. На основе анализа законов разработать модель, как нужно распределять земельные участки. Эта модель должна обеспечить максимальную прозрачность, быть абсолютно понятной и содержать каждую деталь процесса распределения. Возможно, следует создать систему электронных земельных торгов и единого реестра очередников. Сейчас эти очереди каждый акимат ведет отдельно. Для них нет детальных стандартов и правил. Это прямой путь к злоупотреблениям. Отсюда и недоверие граждан.

Одним словом, разработанная модель должна исключить все возможные лазейки для злоупотреблений и коррупции и вызвать у населения доверие по этому социально-чувствительному вопросу. После того, как будет готова эта модель, мы должны добиться, чтобы все акиматы работали именно по ней", – сказал Генпрокурор.

Вторым моментом Асанов обозначил "четкий регламент работы мобильных групп, которые в ручном режиме будут выявлять и вовремя пресекать самозахваты, пока не задействуем систему автоматического зондирования земли": "Надо сделать так, чтобы за каждую определенную территорию кто-то нес личную ответственность".

В качестве третьего результата глава надзорного ведомства назвал отмеченную выше автоматизированную систему зондирования земель, которая фиксирует любое изменение на земле, в том числе самозахвата, моментально.

"Она уже запущена и хорошо работает здесь в столице. Надо, чтобы и все другие акиматы задействовали эту систему. Тогда охватим территорию всей страны", – заключил Жакип Асанов.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Право было одно – работать до изнеможения
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
За взятку – под стражу
Прерванный полет
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Сердце Халиды
Завершена аккредитация наблюдателей
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
В начале всего – слово
Cтена скорби
Тот день, что год кормит…
По заслугам – награды
Звуки марша раздаются
Барымтачей – на нары
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Общество
Внучки репрессированного в 1937 году Габбаса Батыкова ознак…
Общество
Референдум-2022: что делать, если в списках не значишься
Общество
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканску…
Общество
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]