– В нашем лагере действует одно главное правило – мы общаемся только на казахском, – говорит директор центра обучения языкам «Шырақ» Асия Смыкова. – Да, некоторые слушатели могут что-то не понять, упустить из виду. Но это большой роли не играет. Самое главное – создать языковую среду. Поначалу участники испытывают трудности, но потом привыкают. Это нормальный процесс адаптации.

Центр «Шырақ» при поддержке акимата Караганды организовал загородный языковой лагерь впервые. В планах провести три учебных сезона. Занятия проходят ежедневно с восьми часов утра до шести вечера. В группе по 15–20 человек с разным уровнем владения казахским языком. Большинство из них – посетители и выпускники центра «Шырақ», где занятия для всех желающих проводят бесплатно.

– Каждый учебный день у нас посвящен определенной теме. До обеда преподаватели дают теорию, а после занимаемся разговорной практикой, – поясняет педагог. – Занятия проводим весело и креативно. К примеру, 25 июня изучали тему «Одежда». Наши очаровательные слушательницы надели красивые наряды и рассказывали о них на казахском языке, устроив небольшое дефиле. Мы снимали их, а потом смонтировали видеоролик. Так, в непринужденной обстановке, лучше запоминаются новые слова и осваиваются разговорные навыки.

Одно из практических занятий, посвященное ориентированию в пространстве, прошло в игровом формате. Организаторы лагеря устроили для своих гостей квиз. Они спрятали по всей зоне отдыха записки, в которых на казахском языке указали, куда нужно двигаться, чтобы дойти до конечной цели.

Особенно гостям языкового лагеря понравилась кулинарная тематика одного из уроков. Сначала они пополнили свой словарный запас такими базовыми фразами, как «қазақша ет пісіреміз» – «готовим мясо по-казахски»; «қамыр илейміз» – «замешиваем тесто»; «көкөністер тураймыз» – «режем овощи». А потом своими руками приготовили шашлык и салат из свежих овощей, описывая на казахском весь процесс и снимая его на камеру смартфона. Когда все было готово, слушатели и педагоги сели за дастархан.

– Наш лагерь проходит в формате тимбилдинга, – отмечает Асия Смыкова. – Его участники должны познакомиться, сдружиться и преодолеть стеснение, чтобы заговорить на казахском. В такой искусственно созданной языковой среде это очень хорошо получается.

Второй лагерь организовал Карагандинский областной центр изучения языков. Он базировался в юрте, специально установленной на базе отдыха, чтобы создать атмосферу аула. Здесь уроков в их традиционном понимании не было. В течение пяти дней слушателей знакомили с культурой и традициями казахского народа. Им показывали и рассказывали о том, как принято проводить такие обряды, как сырға салу (надевание сережек невесте), тұсау кесу (перерезание пут на ногах ребенка), бесікке салу (первое укладывание малыша в колыбель).

– К нам в лагерь приезжала мастерица, изготавливающая национальную одежду и украшения, – рассказывает участница языкового лагеря Людмила Пропищан. – Она поведала много интересных фактов. Например, я узнала, почему саукеле старались делать высокими, а украшения должны звенеть. Оказывается, они защищали хозяйку от злых духов и похищений.

Карагандинка Людмила Пропищан впервые посещает загородный языковой лагерь. Она скрипачка, солистка концертного объединения им. Кали Байжанова. Часто ездит на гастроли, где общается с людьми разных национальнос­тей. Поэтому изучение казахского языка для нее и необходимость, и веление души.

– В лагере я и пела на казахском, и общалась, и выступала с речами. Видимо, этим и приглянулась мастерице, которая изготавливает украшения, – улыбается Людмила. – Она подарила мне очень красивый набор из серебра ручной работы – серьги, браслет и подвеску. Все это такое крупное, с камнями. Мне было очень приятно. Хочу надеть эти украшения к казахскому нацио­нальному костюму и высту­пить на церемонии закрытия лагеря.

В программу языкового лагеря входили и мас­тер-классы по приготовлению национальных блюд. Слушатели вместе с профессионалами варили бешбармак, жарили баурсаки, взбивали масло из сметаны, готовили сірне на костре. А когда все было готово, собирались за большим столом, пробовали угощения и вели беседы – исключительно на казахском языке.

В следующем году языковые лагеря снова распахнут двери для желающих улучшать свой разговорный казахский. В планах организаторов – передислоцировать их в какую-нибудь живопис­ную местность, подальше от городской суеты.