В реке Ганг обнаружили более ста трупов

В мире
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Марат Манаспаев
В реке Ганг в Северной Индии обнаружили 102 мертвых тела, среди которых много детских трупов. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Течение вынесло останки на плес возле деревни Парияр в густонаселенном штате Уттар-Прадеш, где их начали растаскивать собаки и стервятники. По словам представителя местных властей, тела слишком сильно разложились, чтобы их можно было идентифицировать визуально. Сейчас медики проводят анализ ДНК. После завершения этой процедуры все трупы будут захоронены во избежание эпидемии.
Полиция уже заявила, что убийство исключено – скорее всего, в данном случае имело место несанкционированное водное погребение, распространенное среди низших каст. Кроме того, в некоторых индуистских сектах существует поверье, что в том случае, если девочка или незамужняя девушка будет после смерти предана воде, она снова родится в своей семье.

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