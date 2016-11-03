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​В ректоры – по конкурсу
Вадим Макаров

Согласно новым требованиям назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. На рассмотрение Республиканской комиссии наблюдательный совет вуза представляет не менее трех кандидатур, затем комиссия заслушивает программы развития вуза участников конкурса и проводит cобеседование. По результатам этого и определяется кандидат на должность ректора вуза.

В октябре проведены заседания наблюдательных советов вузов, где были рассмот­рены программы развития, предоставленные конкурсантами. Затем наблюдательные советы тайным голосованием определили кандидатуры для рассмотрения Республиканской комиссией. Стоит отметить, ректоры вузов участие в голосовании не принимали.

На рассмотрение комиссии поступили документы от 21 претендента. В том числе от Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова – пять кандидатов, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова – пять, Костанайского государственного педагогичес­кого института – шесть и Павлодарского государственного педагоги­ческого института – пять кандидатов.

Протокольные решения наблю­дательных советов со всеми документами представлены Республиканской комиссии. Так, от Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова были представлены докумен­ты двух претендентов из пяти, от Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова – двух из пяти, от Костанайского государственного педагогического института – трех из шести, от Павлодарского государственного педагогического института – одного из пяти.

– Очень важно, чтобы вы понимали важность сохранения педагогической направленности вуза. Если вы будете гоняться за новомодными специальностями, такими как юридические или экономичес­кие, вы потеряе­те основное предназначение вуза, ведь основой любой профессии является учитель, – отметил И. Тасмагамбетов во время обсуждения программного развития высшего учебного заведения.

Новшество продиктовано необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество работы казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью. Ранее ректоры государственных высших учебных заведений назначались по решению министра образования и науки РК. Поэтому значительная часть ректорского корпуса занимала указанную должность более двух сроков по три года.

По итогам собеседования и обсуждения программ развития вузов Республиканская конкурсная комиссия, рассмотрев представленные на конкурс кандидатуры, рекомендует к назначению на вакантную долж­ность ректора Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова Абзала Талтенова, по Костанайскому государственному педагоги­ческому институту – Еркина Абиля. Что касается Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова и Павлодарского государственного педагогического института, то по ним кандидаты не выявлены. В связи с этим Минис­терству образования и науки РК поручено признать конкурс несостоявшимся и провести процедуру повторно.

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