​В ректоры – по конкурсу

Согласно новым требованиям назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. На рассмотрение Республиканской комиссии наблюдательный совет вуза представляет не менее трех кандидатур, затем комиссия заслушивает программы развития вуза участников конкурса и проводит cобеседование. По результатам этого и определяется кандидат на должность ректора вуза.

В октябре проведены заседания наблюдательных советов вузов, где были рассмот­рены программы развития, предоставленные конкурсантами. Затем наблюдательные советы тайным голосованием определили кандидатуры для рассмотрения Республиканской комиссией. Стоит отметить, ректоры вузов участие в голосовании не принимали.

На рассмотрение комиссии поступили документы от 21 претендента. В том числе от Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова – пять кандидатов, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова – пять, Костанайского государственного педагогичес­кого института – шесть и Павлодарского государственного педагоги­ческого института – пять кандидатов.

Протокольные решения наблю­дательных советов со всеми документами представлены Республиканской комиссии. Так, от Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова были представлены докумен­ты двух претендентов из пяти, от Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова – двух из пяти, от Костанайского государственного педагогического института – трех из шести, от Павлодарского государственного педагогического института – одного из пяти.

– Очень важно, чтобы вы понимали важность сохранения педагогической направленности вуза. Если вы будете гоняться за новомодными специальностями, такими как юридические или экономичес­кие, вы потеряе­те основное предназначение вуза, ведь основой любой профессии является учитель, – отметил И. Тасмагамбетов во время обсуждения программного развития высшего учебного заведения.

Новшество продиктовано необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество работы казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью. Ранее ректоры государственных высших учебных заведений назначались по решению министра образования и науки РК. Поэтому значительная часть ректорского корпуса занимала указанную должность более двух сроков по три года.

По итогам собеседования и обсуждения программ развития вузов Республиканская конкурсная комиссия, рассмотрев представленные на конкурс кандидатуры, рекомендует к назначению на вакантную долж­ность ректора Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова Абзала Талтенова, по Костанайскому государственному педагоги­ческому институту – Еркина Абиля. Что касается Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова и Павлодарского государственного педагогического института, то по ним кандидаты не выявлены. В связи с этим Минис­терству образования и науки РК поручено признать конкурс несостоявшимся и провести процедуру повторно.