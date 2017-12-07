​В решающей фазе

В соответствии с Договором о стратегическом партнерстве стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с международным и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности. Как отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев, документ предусмат­ривает и расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в области миграции, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, технологий, экологии и охраны окружающей среды.

Согласно документу объединяются также усилия в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и транс­граничных водостоков. В связи с этим актуальным был вопрос депутата Романа Кима, который напомнил о договоренности глав государств Казахстана и Турк­менистана активизировать работу Международного фонда спасения Арала. В Договоре также прописан пункт, согласно которому стороны объединяют усилия, координируют работу по восстановлению экологичес­кой системы Аральского моря. Мажилисмен поинтересовался, какие конкретно совместные меры будут приняты по спасению Арала.

По словам вице-министра сельского хозяйства Нуржана Альтаева, в рамках Международного фонда спасения Арала была принята программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в Аральском регионе. Сегодня завершены три фазы, и в данное время Казахстан совместно с Туркменистаном приступил к разработке плана конкретных действий по четвертой фазе реализации данной программы.

– Почему важна эта норма в Договоре с Туркменистаном? Потому что из двух наиболее крупных рек, питающих Арал, Амударья проходит как раз через территорию Туркменистана, этот сток составляет примерно 65% поступлений вод в Аральское море. Второй момент: в нынешнем году председательствование в фонде перешло к Туркменистану. Мы разрабатываем конкретный план мероприятий по реализации четвертой фазы, в котором будет предусмотрено финансирование кредитования научных программ и проектов в рамках спасения Арала, – сообщил Нуржан Альтаев.

Заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев дополнил, что по инициативе Президента Казахстана в следующем году планируется провести саммит глав государств, входящих в фонд, на котором будут обсуждены пути спасения Арала. Туркменистан, как председатель фонда, эту инициативу поддержал.

Как уже было сказано, в Договоре о стратегическом партнерстве также прописаны нормы по сотрудничеству в научной сфере. В связи с этим депутат Юрий Тимощенко поинтересовался, какие научные разработки и технологии, разрабатываемые туркменскими коллегами, были бы интересны для нас и в каких казахстанских исследованиях заинтересован партнер?

Ответ на этот вопрос дал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин. По его информации, Туркменистан запустил свой первый телекоммуникационный спутник, и в связи с этим заинтересован в опыте использования нашей системы KazSAT.

– Мы договорились о том, что будем обмениваться опытом эксплуатации космических сис­тем связи, они заинтересованы в использовании дальнего дис­танционного зондирования земли, – отметил вице-министр.

Также налаживается сотрудничество в сфере гуманитарных наук, в частности, языкознания.

– Идет изучение древних и средневековых рукописей, опыта Туркменистана по переходу на латиницу. Также совместно с учеными Туркменистана предполагаем проводить исследования в области возобновляемых источников энергии, очистки соленых и промышленных сточных вод, – сообщила вице-министр образования Бибигуль Асылова.

Особое внимание в Договоре уделяется развитию транзитно-транспортного потенциала двух государств, созданию и развитию международных транзитных телекоммуникационных маршрутов.

– Одним из важных историчес­ких достижений независимости является международно-правовое оформление государственной границы нашей страны с сопредельными государствами, – сказал Нурлан Нигматулин, подводя итог состоявшегося обсуждения Договора и Соглашения.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что благодаря взвешенной внешней политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по всему перимет­ру наших границ сформирован пояс добрососедства.

– Мы со всеми соседями заключили договора, в которых точно определили и описали прохождение линии совместной границы, тем самым провели делимитацию границ. Ведется работа по демаркации границ на местности, – сказал Нурлан Нигматулин.

На пленарном заседании во втором чтении палата одобрила законопроект с сопутствующими поправками о Фонде компенсации вреда потерпевшим.

Документ направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих в области компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений.

Проектом закона предусматривается, в частности, уменьшение материальной нагрузки на граж­дан, ставших жертвами отдельной категории уголовных правонарушений, в связи с затратами на погребение, лечение, реабилитацию. Стимулируется предъявление государством регрессных исков против лиц, совершивших уголовные правонарушения.

В целях правового решения проблемы сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.