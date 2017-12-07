​В решающей фазе

В соответствии с Договором о стратегическом партнерстве стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с международным и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности. Как отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев, документ предусматривает и расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в области миграции, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, технологий, экологии и охраны окружающей среды.
Согласно документу объединяются также усилия в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и трансграничных водостоков. В связи с этим актуальным был вопрос депутата Романа Кима, который напомнил о договоренности глав государств Казахстана и Туркменистана активизировать работу Международного фонда спасения Арала. В Договоре также прописан пункт, согласно которому стороны объединяют усилия, координируют работу по восстановлению экологической системы Аральского моря. Мажилисмен поинтересовался, какие конкретно совместные меры будут приняты по спасению Арала.
По словам вице-министра сельского хозяйства Нуржана Альтаева, в рамках Международного фонда спасения Арала была принята программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в Аральском регионе. Сегодня завершены три фазы, и в данное время Казахстан совместно с Туркменистаном приступил к разработке плана конкретных действий по четвертой фазе реализации данной программы.
– Почему важна эта норма в Договоре с Туркменистаном? Потому что из двух наиболее крупных рек, питающих Арал, Амударья проходит как раз через территорию Туркменистана, этот сток составляет примерно 65% поступлений вод в Аральское море. Второй момент: в нынешнем году председательствование в фонде перешло к Туркменистану. Мы разрабатываем конкретный план мероприятий по реализации четвертой фазы, в котором будет предусмотрено финансирование кредитования научных программ и проектов в рамках спасения Арала, – сообщил Нуржан Альтаев.
Заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев дополнил, что по инициативе Президента Казахстана в следующем году планируется провести саммит глав государств, входящих в фонд, на котором будут обсуждены пути спасения Арала. Туркменистан, как председатель фонда, эту инициативу поддержал.
Как уже было сказано, в Договоре о стратегическом партнерстве также прописаны нормы по сотрудничеству в научной сфере. В связи с этим депутат Юрий Тимощенко поинтересовался, какие научные разработки и технологии, разрабатываемые туркменскими коллегами, были бы интересны для нас и в каких казахстанских исследованиях заинтересован партнер?
Ответ на этот вопрос дал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин. По его информации, Туркменистан запустил свой первый телекоммуникационный спутник, и в связи с этим заинтересован в опыте использования нашей системы KazSAT.
– Мы договорились о том, что будем обмениваться опытом эксплуатации космических систем связи, они заинтересованы в использовании дальнего дистанционного зондирования земли, – отметил вице-министр.
Также налаживается сотрудничество в сфере гуманитарных наук, в частности, языкознания.
– Идет изучение древних и средневековых рукописей, опыта Туркменистана по переходу на латиницу. Также совместно с учеными Туркменистана предполагаем проводить исследования в области возобновляемых источников энергии, очистки соленых и промышленных сточных вод, – сообщила вице-министр образования Бибигуль Асылова.
Особое внимание в Договоре уделяется развитию транзитно-транспортного потенциала двух государств, созданию и развитию международных транзитных телекоммуникационных маршрутов.
– Одним из важных исторических достижений независимости является международно-правовое оформление государственной границы нашей страны с сопредельными государствами, – сказал Нурлан Нигматулин, подводя итог состоявшегося обсуждения Договора и Соглашения.
При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что благодаря взвешенной внешней политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по всему периметру наших границ сформирован пояс добрососедства.
– Мы со всеми соседями заключили договора, в которых точно определили и описали прохождение линии совместной границы, тем самым провели делимитацию границ. Ведется работа по демаркации границ на местности, – сказал Нурлан Нигматулин.
На пленарном заседании во втором чтении палата одобрила законопроект с сопутствующими поправками о Фонде компенсации вреда потерпевшим.
Документ направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих в области компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений.
Проектом закона предусматривается, в частности, уменьшение материальной нагрузки на граждан, ставших жертвами отдельной категории уголовных правонарушений, в связи с затратами на погребение, лечение, реабилитацию. Стимулируется предъявление государством регрессных исков против лиц, совершивших уголовные правонарушения.
В целях правового решения проблемы сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.