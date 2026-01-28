В республике появится новая автотранспортная артерия
Беседовала Марина Демченко
Инициированный Президентом масштабный дорожный проект «Центр – Запад» открывает новую главу в истории инфраструктуры Казахстана. Выступая на IV заседании Национального курултая, он подчеркнул амбициозность задачи: трасса Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз не просто обновит старые маршруты, а создаст принципиально новый транспортный коридор. О его особенностях нам рассказал председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Толеген АБДУЛЛИН.