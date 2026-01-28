– Проект сооружения автодороги Центр – Запад вплотную подошел к этапу практической реализации – идет подготовка к выходу техники на объекты. Толеген Турсынович, расскажите, чем сегодня занимаются проектировщики и дорожные строители?

– Дорога проектируется по II техничес­кой категории с двумя полосами движения, что необходимо для создания устойчивого транспортного коридора между центральными и западными регионами республики. Ключевой этап предпроектной подготовки уже пройден. Разработано технико-экономическое обоснование, получено заключение государственной экспертизы.

Это означает, что сформированы основные технические решения по трассе, типам работ на отдельных ее участках, инженерным сооружениям и необходимой инфраструктуре. Проект перешел в стадию уточнения и детализации, так как маршрут большой и проходит по разным природно-климатическим и геологическим ландшафтным зонам.

Весь маршрут разделен на 21 проект­ный участок, по каждому из них осуществляются корректировка проектно-сметной документации, инженерные изыскания и уточнение конструктивных решений. По ряду отрезков полевые изыскательские работы, включающие обследование дороги на местности, гео­логические и геодезические работы, сбор исходных данных, а также подготовку материалов для проектирования, завершены. По остальным продолжаются в плановом порядке.

Параллельно ведется камеральная обработка результатов изысканий, подготовка проектных решений, получение техусловий и согласований от уполномоченных органов и заинтересованных организаций. Одновременно с проектированием подготавливается строительная инфраструктура, так как исполнение проекта нуждается в пос­тоянном наличии производственных мощностей.

Для этого организуются и поэтапно создаются производственные объекты и вахтовые городки. Определены площадки для персонала, техники и хранения дорожно-строительных материалов. На других локациях продолжается оформление документов для временного землепользования и обустройства территории под размещение строительных баз.

Одновременно ведется подготовка к возведению инженерных сооружений, которые являются ключевыми элементами будущей автострады и напрямую влияют на безопасность и надежность ее эксплуатации. На маршруте предус­мотрено устройство 40 мостов, 17 путепроводов, 19 транспортных развязок, 48 скотопрогонов, двух подземных пешеходных переходов и 654 водопропускных труб.

Сейчас проводятся выездные обследования, уточняются технические решения, параметры сооружений, осуществляется их привязка к местности, чтобы обеспечить устойчивость дороги к сезонным нагрузкам и водным воздействиям.

Этот этап я бы назвал комплексной фазой проекта, когда одновременно выполняются проектные работы по 21 участку, инженерные изыскания, формирование сырьевой базы, организация вахтовой и производственной инфраструктуры, а также подготовка к возведению более чем 700 сооружений.

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы переход к фазе строительства был поэтапным, управляемым и обеспечивал качественное выполнение проекта.

– В интервью газете «Turkistan» Президент страны отметил большое значение новой дороги, которая сок­ратит путь от столицы до западных областей Казахстана. Как ее запуск отразится на скорости грузооборота с нашими морскими портами?

– Новый маршрут формирует прямой коридор Центр – Запад, обеспечивая более короткую и логичную транспортную связь центральных регионов республики с западным направлением, включая выход к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Сейчас расстояние от Астаны до западных областей составляет 1 438 километров по маршруту Астана – Атбасар – Есиль – Костанай – Карабутак – Иргиз. Новый маршрут должен сократить путь до 896 километров. При этом грузовой транспорт, двигающийся со скоростью около 80 километров в час, сэкономит в пути порядка 6 часов 45 минут.

Конечно, итоговое сокращение времени в пути будет зависеть от точки отправления, типа транспорта и режима движения, но по сравнению с существую­щими маршрутами однозначно ожидается общее ускорение грузопотока к портам Актау и Курык.

– Какие новые возможности для экономической активности вдоль маршрута создает строительство этой автотрассы?

– Государство намерено создавать условия для поддержки малого и среднего бизнеса вдоль нового транспортного коридора. Совместно с местными исполнительными органами будут стимулироваться предпринимательские проекты, направленные на развитие придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры. Это и традиционные АЗС, и пункты питания, и СТО, и кемпинги, а также другие объекты, ориентированные на обслуживание транспортного потока и развитие прилегающих территорий.

Дорога станет основой для появления точек роста бизнеса вдоль маршрута, создавая новые рабочие места для местного населения. Во время строительства будут привлекаться местные жители как для выполнения дорожно-строительных работ, так и для обслуживания производственных баз и вахтовых городков.

После ввода автострады в эксплуатацию будут созданы дополнительные рабочие места в сфере ее содержания, придорожного сервиса и сопутствующих услуг.

Для жителей сел, расположенных вблизи трассы, новая дорога открывает возможности для выхода сельскохозяйственной продукции на более широкие рынки, сокращения логистических затрат и повышения рентабельности хозяйств. Улучшение транспортной дос­тупности также создает предпосылки для развития экотуризма, придорожной торговли, сервисных и бытовых услуг.

– Толеген Турсынович, какой будет доля казахстанского содержания в проекте?

– Проект ориентирован на максимальное задействование казахстанского произ­водственного и кадрового потенциала на всех этапах – от проек­тирования до строительства и последую­щей эксплуа­тации. Приоритет будет отдаваться отечественным материалам, услугам и трудовым ресурсам при строгом соблюдении требований к качеству, безопасности и долговечности автомобильной дороги.

Например, запланировано применение казахстанских инертных материалов, включая щебень, грунты и песчано-гравийные смеси, которые пойдут на обустройство земляного полотна, оснований и дорожной одежды. Для этого формируется местная сырьевая база. В частности, по направлению Астана – Аркалык рассматривается 61 карьер, в том числе 50 грунтовых, семь – песчано-гравийной смеси и четыре – каменных материалов. Проводятся полевые и лабораторные испытания для подтверждения соответствия материалов действующим стандартам дорожного строительства.

Заложено использование отечественных битумных материалов и асфальтобетонных смесей. Производственные мощности, включая асфальтобетонные заводы, будут размещаться вблизи дороги, что дополнительно поспособствует вовлечению местных предприятий и рабочей силы.

Все инженерные изыскания и корректировки проектно-сметной документации выполняются отечественными специалистами. К строительству будут привлечены отечественные дорожники, инженеры, операторы, в том числе из регионов, по которым пройдет дорога.

– Благодаря каким технологичес­ким новинкам трасса сможет противостоять постоянному потоку фур и суровым погодным испытаниям?

– Для повышения долговечности пок­рытия предусматриваются усиленные конструктивные решения по дорожной одежде и основанию, применение современных материалов, соответствующих требованиям к нагрузкам и климатической устойчивости, а также технологически правильное уплотнение и контроль качества на каждом этапе дорожного строительства.

Особое внимание будет уделено защите дороги от факторов, которые чаще всего приводят к разрушениям: это переувлажнение, промерзание, сезонные подвижки грунта и температурные деформации.

– Общая стоимость дороги оценивается в 1,1 триллиона тенге. Как будет осуществляться контроль над расходованием финансовых средств?

– Мониторинг строительства автомагистрали Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз интегрирован в государственную систему управления инфраструктурой. Контрольные мероприятия охватывают весь цикл работ: от верификации качест­ва инертных материалов и объемов строительства до технического надзора за соблюдением проектных спецификаций. Приемка каждого участка осуществляется поэтапно, что гарантирует соответствие объекта установленным государственным стандартам.

Проект находится на особом контро­ле Правительства, что гарантирует повышенное внимание к соблюдению сроков, качества и прозрачности расходования денег. Одновременно контроль обеспечивают финансовые и аудиторские службы, правоохранительные органы.

Прозрачность дополнительно достигается вовлечением общественности, что позволяет отслеживать продвижение работ и выполнение обязательств перед населением.

– И наконец, когда планируется запустить первое сквозное движение?

– Повторюсь: строительство и реконструкция будут осуществляться по 21 участку по мере готовности проект­ной документации и прохождения всех необходимых согласований. Ввод отдельных участков в эксплуатацию намечено осуществлять по мере их готовности. Это позволит постепенно открывать движение и использовать трассу даже до завершения всех работ.

Полноценное сквозное движение по всему маршруту от Астаны до Иргиза планируется после завершения строительства и реконструкции всей дороги, прохождения обязательных процедур приемки. Конечно, могут возникать трудности и корректировки графика, связанные с погодными условиями или инженерными особенностями участков, однако проект осуществляется с учетом таких рисков. Новая автострада создается с расчетом на долгосрочную эксплуатацию и безопасность движения и даже на этапе строительства будет приносить пользу регионам.