Усилено противодействие наркобизнесу в цифровом пространстве
За 10 месяцев в незаконный оборот не допущено свыше 32 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ. Ликвидированы 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории.
Выявлено 147 фактов контрабанды наркотиков. В рамках международного сотрудничества проведены две внешние контролируемые поставки, на территории страны - 18.
- Усилено противодействие наркобизнесу в цифровом пространстве. В систему "Кибернадзор" внесено порядка 30 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, заблокировано более 11 тысяч сайтов и почти 14 тысяч карт-счетов на сумму свыше 283 млн тенге. МВД продолжит комплексную работу по пресечению наркопреступности, - отметил представитель пресс-службы МВД Мадияр Сейтжагыпар.