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За 10 месяцев в незаконный оборот не допущено свыше 32 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ. Ликвидированы 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории.

Выявлено 147 фактов контрабанды наркотиков. В рамках международного сотрудничества проведены две внешние контролируемые поставки, на территории страны - 18.