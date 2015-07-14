В рейтинге АТР Свежий выпуск 570 Юрий МАКАРОВ

Далее в пятерку сильнейших входят Мария Шарапова (Россия, 6 490), Симона Халеп (Румыния, 5 151), Петра Квитова (Чехия) и Каролин Возняцки (Дания) – по 5 000 очков. Рейтинг спортсменок Казахстана теперь таков: Зарина Дияс – 33-я мировая строчка, 1 420 очков, Юлия Путинцева – 74-я и 780 очков, Ярослава Шведова – 109-я строчка, 536 очков.

В рейтинге ATP лидирует серб Новак Джокович, опережающий швейцарца Роджера Федерера и Энди Маррея (Великобритания). Казахстанцы Михаил Кукушкин, Александр Недовесов и Андрей Голубев занимают соответственно 65-е, 115-е и 155-е места.



После дня отдыха

Вчера участники «Тур де Франс» после выходного дня соревновались на десятом этапе протяженностью 167 км с первым по-настоящему серьезным финишем в гору. Ну а предыдущий этап был посвящен командным разборкам с раздельным стартом. Наивысшую скорость на дистанции 28 км развили гонщики BMC Racing (США), Team Sky (Великобритания), Movistar (Испания), Tinkoff-Saxo (Россия) и казахстанской «Астаны».

Лидерство в генеральной классификации удержал за собой Кристофер Фрум (Англия, Team Sky), за ним плотно расположились два велосипедиста из BMC Racing – ТиДжей Ван Гардерен (США) и Грег Ван Авермат (Бельгия). После девяти этапов лучшие в команде «Астана» – итальянец Винченцо Нибали (13-е место) и датчанин Якоб Фульсанг (24-е). В командном зачете лидирует BMC Racing, «Астана» идет седьмой.



На пьедестале Азии

В Мьянме завершился юниорский чемпионат Азии по трем видам борьбы. Мы уже сообщали об успехах казах­станских палуанов в греко-римском стиле (две золотые медали и первое место в неофициальном командном зачете) и нашей женской дружины, ставшей в городе Нейпьидо второй.

Заканчивали эти интересные соревнования борцы-вольники. И здесь землякам сопутствовала удача. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Ильяс Жумай (весовая категория до 66 кг) и Алментай Багдаулет (96 кг), серебряными призерами стали Бауыржан Торебек (60 кг) и Илисхан Чилаев (84 кг), бронзовые медали получили Ернур Кабатаев (55 кг) и Куандык Ергешов (74 кг). И в этом стиле борьбы казахстанцы командой стали вторыми на континенте.



Успешное выступление боксеров

В Суботице (Сербия) состоялся международный юниорский турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины», в котором приняли участие команды 23 стран.

В двух финальных поединках выступили четыре казахстанских атлета. В категории до 52 кг Стоян Мазур нанес поражение Айдосу Арапову, а в весе до 60 кг победителем турнира стал Хасен Азизбеков, серебряным призером – Сабыржан Абилов. Рядом, на третьей ступеньке пьедестала почета стоял еще один представитель Казахстана – Аскар Ерубек.

Бронзовые медали в нашем составе также выиграли Василий Самчук (49 кг) и Нурали Эрдоган (64 кг). Итог состязаний для казахстанской молодежи – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. По 2 золотые медали завоевали также боксеры Франции и России, по одной – Венгрии, Украины, Австрии и Шотландии.



