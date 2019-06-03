В рейтинге по противодействию коррупции Казахстан опередил все страны СНГ – АДГСПК

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото с сайта life4me.plus
Казахстан значительно улучшил показатели по противодействию коррупции, уверенно опережая страны СНГ, в рейтинге страновых рисков, представленном компанией PRS Group, сообщает Kazpravda.kz.

"Авторитетная международная американская рейтинговая компания PRS Group, расположенная в Сиракьюсе (штат Нью-Йорк, США), представила рейтинг страновых рисков за первый квартал 2019 года. Среди 140 стран Казахстан расположился на 66 месте и набрал 69,8 балла, улучшив свои показатели по сравнению с результатами прошлого года (69,5 в 4 квартале 2018 года)", – проинформировала пресс-служба АДГСПК.

Рейтинг страновых рисков PRS Group состоит из трех блоков: политические, экономические и финансовые риски.

В разбивке по блокам ситуация выглядит следующим образом: по политическим рискам Казахстан набрал 65,5 балла (64,5 балла - в 4 кв. 2018 г.), по экономическим рискам – 38,0 балла (36,5), по финансовым рискам 36,0 (38,0). Таким образом, в сравнении с прошлым годом республика продемонстрировала рост по 2 из 3 блоков страновых рисков.

Во многом подобный прогресс в рейтинге стал возможным за счет улучшения показателя по противодействию коррупции, который является одним из компонентов политического риска. Он оценивается экспертами по шкале от 0 до 6, где 0 соответствует максимальному уровню коррупции, а 6 – минимальному.

По этому показателю Казахстан по итогам 1 квартала т.г. получил 3 балла, вдвое улучшив свой показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,5). Как отметили в агентстве, это лучший результат за все время нахождения Казахстана в данном рейтинге.

"Казахстан уверенно опережает все страны СНГ (Россия – 1,5 балла, Азербайджан – 1,5, Беларусь - 2, Армения – 2). Более того, республика в рейтинге PRS Group превзошла такие государства, как Бразилия (2), Сербия (2), Таиланд (2), Латвия (2,5), Греция (2,5), Малайзия (2,5), Турция (2,5), Индия (2,5). На одной строчке с Казахстаном расположились Италия, Польша, Венгрия, Чехия и Хорватия", - добавили в АДГСПК.

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