В рейтинге счастья

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Людмила Макаренко
С новым миллионом!
Статистический прогноз на этот раз дал в общем-то незначительную погрешность. Девятнадцатимиллионного жителя страны ожидали в начале июля, а он появился на свет только через месяц. Но на самом деле чего стоит такой просчет, если случилось важное – то, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал историческим рубежом? Теперь нас ровно 19 миллионов… Хотя нет, за прошедшие со знакового события сутки стало еще чуть больше.

Положительная динамика роста населения Казахстана наметилась только в первые годы нового столетия. После сокрушительных потерь 90-х, когда демографический кризис накрыл практически все страны бывшего Союза, потребовалось десятилетие, чтобы ситуация в республике хотя бы стабилизировалась. В перестроечном распаде Казахстан потерял больше двух миллионов своих граждан.

Для восполнения утраченного нужно было еще 10 лет, и только к 2013 году по численности населения страна смогла выйти на уровень 1993-го – почти 17 млн человек. С тех пор курс на увеличение народонаселения стал ровным и устойчивым.


Сегодня демографические бонусы Казахстана налицо. Стабильный рост количества жителей начался в 2002-м, а уже с 2009-го каждый год давал увеличение числа казахстанцев на 230–250 тыс. человек. И самое существенное для такой ситуации обстоятельство: сейчас плюсовой прирост обеспечивается за счет высокой рождаемости – в разные месяцы на свет появляются от 25 до 40 тыс. младенцев. Свой очередной миллион новых жителей – 19-й – Казахстан получил за неполные четыре года.

Непустая колыбель
Актуальный по нынешним временам термин в науке «пустая колыбель» удачно отражает последние демографические тенденции: низкие цифры рождаемости и, как следствие, стареющее и сокращающееся население. Причем это давно общемировой тренд: «стареет» не только Европа, уменьшается население Японских островов, «аукается» ограничительная политика воспроизводства в Китае, и, что особенно впечатляет, стремительно падает рождаемость на Ближнем Востоке.

Казахстан не остается в стороне от глобальных перемен. Но его положение зачастую выглядит преимущественным, в том числе в мировых рейтингах. Так, например, в интервью прошлого года национальный координатор проектов по вопросам народонаселения, развития и гендера фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Газиза Молдакулова характеризовала страну по международной классификации как относительно молодую нацию, находящуюся только на начальной стадии демографического старения.

По другой оценке, ситуация в Казахстане и еще в Турции выглядит наиболее благоприятной среди всех прочих стран ОБСЕ, здесь одного пенсионера содержат 6–7 молодых налогоплательщиков, однако к 2030 году их число может снизиться вдвое.

Вопреки таким опасениям прогноз республиканского Центра развития трудовых ресурсов выглядит еще более оптимистичным. При сохранении показателей смертности, рождаемости и миграции на уровне прошлых лет к 2030 году численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в республике может вырасти на 26% и будет составлять 4,4 млн человек, а к 2050 году превысит 5 млн.


Большой вопрос
Занимая 9-е место в мире по территории, Казахстан все еще остается одним из малочисленных государств. В такой реальности вопросы прироста населения для развития страны встают на уровень особой политической важности. И в подтверждение тому – Закон «О национальной безопасности РК», где ухудшение ситуации в демографии, в том числе резкое снижение рождаемости и повышение смертности, отнесено к числу основных угроз государству.

Впрочем, решать такого рода демографические проблемы одним увеличением рождаемости без развития социальных институтов, создания новых рабочих мест, совершенствования системы образования и медицинских услуг бесполезно и даже опасно. Большие планы Казахстана, его стратегии и модернизации, пройденные на разных этапах независимости и еще незавершенные, четко настраивались на конечную цель – улучшение качества жизни граждан.

Если первые государственные проекты в области трудовой занятости еще назначались на борьбу с бедностью и безработицей, то сегодня вопрос уже стоит об организации продуктивной занятости населения. Решается он в рамках сразу нескольких бюджетных программ – «Еңбек», «Дорожная карта занятости», «Нұрлы жер», «Нұрлы жол» и частных инициатив. Только в этом году в них будут вовлечены 1,2 млн человек.

Целью реформ национального образования было, с одной стороны, сделать его максимально доступным, с другой – поднять качество до уровня мировых стандартов. Поэтому «рационализаторство» коснулось всех его ступеней, начиная с реализации программы «Балапан» для дошкольного воспитания и заканчивая интеграцией высшей школы в мировое образовательное пространство через знаменитую Болонскую систему.

Внедрение обязательного медстрахования уже в первый год позволило существенно увеличить финансирование, особенно первичного звена медико-социальной помощи, поднять зарплату медработникам и улучшить техническое оснащение лечебной сети. Цифровизация здравоохранения на 30% сократила очереди в поликлиниках, а госрегулирование цен на лекарства помогло управлять фармрынком в кризис.

Конечно, не все из большого объема запланированного в виде государственных и муниципальных реформ достигнуто и не все выполнено, но и не замечать позитивных перемен во многих направлениях общественного развития государства невозможно. Демография, скорее всего, именно на них реагирует бэби-бумом.

Бауы берік болсын!
Жания Азаматқызы из Алматинской области, которая стала 19-миллионным гражданином страны, появилась на свет еще и в год 30-летия Независимости своей Родины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в поздравлении новорожденной и всем казахстанцам отметил оба этих факта и назвал рождение девочки историческим рубежом.

Рождение 19-миллионной гражданки вполне может стать судьбоносным для страны событием в плане демографии, но это случится наверняка, если государство обратит внимание на жизненно важные темы для большинства казахстанских семей.
Речь прежде всего о материальном стимулировании деторождения.

Весомой остается жилищная составляющая. Даже несмотря на то, что в последние годы эта тема хорошо продвинулась. Появилось несколько удачных ипотечных программ, в том числе «Нұрлы жер», «7–20–25», «Бақытты Отбасы» и, наконец, самая последняя президентская жилищная инициатива «5–10–20».

И все-таки ипотека часто становится недоступной молодым семьям из-за невозможности собрать первоначальный взнос и оплачивать кредит. Поддержкой в таких случаях могло бы стать включение в льготную программу жилья со вторичного рынка, пониженные кредитные ставки и минимальный первоначальный взнос.

Здоровый оптимизм
Последний год мало чем радовал казахстанцев в большом, национальном масштабе – не до того было, время это поглотила проблема вселенского размера. И так вышло, что за всеми тяготами пандемии едва не ускользнул довольно примечательный факт. В 2020 году в рейтинге стран мира по уровню счастья (The World Happiness Report) Казахстан поднялся сразу на 10 строчек и занял 50-е место среди 153 участников, в том числе опередив всех своих соседей по ЕАЭС.

Почему именно на это достижение стоило бы обратить внимание? Только потому, что уровень собственного счастья в исследовании оценивают сами люди.

Опрос жителей по анкете «Качество жизни населения» Комитет по статистике РК проводит каждый год, и таким образом Казахстан оказывается в одном рейтинге с ведущими государствами мира. Это международный исследовательский проект, который позволяет измерить удовлетворенность жизнью населения. В нем учитываются несколько общепринятых показателей благополучия, например, размер ВВП на душу населения, продолжительность жизни, гражданские свободы, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семьи, гарантии занятости, уровень коррупции, а также ряд субъективных показателей, такие, как степень доверия, великодушие и щедрость.

Так вот, результаты исследования прошлого года показали, что 63,5% респондентов-казахстанцев удовлетворены своим состоянием, при этом в сельской местности счастливых людей оказалось заметно больше – 72,6% против 58,4% в городе. К слову сказать, шкала по этому показателю до сих пор давала стабильный рост: в 2018 году довольными своей жизнью были 56,5% опрошенных, а в следующем – уже 60%.

Существенно не повлиял на эти настроения и карантинный 2021-й. Согласно последним результатам The World Happiness Report, опубликованным ООН, уровень удовлетворенности жизнью среди респондентов в нашей стране снизился ненамного – до 61,3%, и в целом Казахстан общих позиций не уступил, оставшись на 45-м месте из 149 стран.

Казахстану сейчас больше всего другого нужны казахстанцы. Они нужны на производстве и в бизнесе, в науке и образовании, в медицине и сельском хозяйстве. И конечно, 19 миллионов – это очень хорошо, но, выходит, пока не хватает для общего на всех счастья.

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