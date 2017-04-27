​В режиме ЧС

Это произошло после того, как уровень Ишима за сутки поднялся еще на 34 сантиметра. В целом, сообщил на очередном брифинге аким СКО Кумар Аксакалов, в пойме подтоплен 171 дом. Сложной остается обстановка в окраинных петропавловских поселках Кожзавод и Заречный, где залиты целые улицы. В эти дни многим горожанам пригодились лодки и непромокаемая спецодежда. Тех, чье жилище оказалось отрезанным от «большой земли», через покрытые водой участки перевозят на автобусах-«вахтовках», отличающихся повышенной проходимостью. Так что люди на работу попадают и возвращаются вечерами домой вовремя.

Трудностей со снабжением продовольствием население не испытывает, медицинская помощь доступна всем нуждающимся. Пострадавшим от стихии предоставлено временное убежище. Правда, покидать свое жилище соглашаются далеко не все, некоторые, несмотря на уговоры, предпочитают ходить по квартирам в резиновых сапогах и ночевать в сырости. Скорее всего, ими движет боязнь за имущество, хотя – и это непреложный факт – какие бы чрезвычайные ситуации ни случались в Северо-Казахстанской области, полицейские никогда не допускали случаев мародерства.

Не так быстро, как в первые дни, но вода продолжает прибывать. Как только уровень воды в реке стабилизируется, сказал Кумар Аксакалов, пути ее проникновения в населенные пункты будут перекрыты и начнется откачка. Потом – устранение последствий паводка, определяющая размер ущерба комиссия уже начала работу.

Но до этого надо еще дожить, масштаб стихийного явления в нынешнем году слишком велик. Летом средняя ширина Ишима составляет метров 50, сейчас же река разлилась на громадной территории. Так, от защищающей Кожзавод дамбы, где проходил брифинг, до противоположного берега насчитывалось 9 километров, в зависимости от рельефа местности глубина затопления варьируется от нескольких сантиметров до девяти с лишним метров. Тут же, кстати, представители СМИ могли получить наглядное представление о значении сделанного при подготовке к паводку. Эта новая дамба была сооружена в прошлом году, теперь по одну ее сторону – подступившая к самому гребню вода, с другой – жилые дома, которые без гидротехнического сооружения неизбежно были бы затоплены по крыши, таковых, говорят специалисты ДЧС, 57.

И еще: в прошлом году на средства, выделенные из республиканского бюджета на ликвидацию последствия паводка, в СКО была проведена работа по защите шести десятков населенных пунктов – ни в один из них нынче вода не зашла.