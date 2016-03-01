​В режиме ежедневного мониторинга

Наира ТЕРТЕРЯН

Как отметила на брифинге член Центральной избирательной комиссии Татьяна Охлопкова, основной задачей избирательных органов в период агитационной кампании является создание равных условий проведения агитации для всех политических партий и кандидатов.

– Однако не только непосредственные участники избирательного процесса, но и сами средства массовой информации должны быть заинтересованы в реализации требований закона о выборах по созданию равных условий для политических партий и кандидатов в депутаты маслихатов, – подчеркнула она. – Также важную роль в процессе организации общественного контроля за ходом агитационной кампании играют институты гражданского общества, НПО и наблюдатели.

Говоря о контроле за соблюдением избирательного законодательства, Т. Охлопкова также отметила, что общий контроль осуществляют избирательные комиссии всех уровней. Также ситуацию с предоставлением равных возможностей политическим партиям и кандидатам отслеживает Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК. При этом соблюдение законодательства постоянно проверяют органы прокуратуры.

– На ежедневной основе Центризбиркомом совместно с Комитетом связи, информатизации и информации осуществляется мониторинг 16 республиканских телеканалов, 12 радиоканалов, 48 республиканских газет, 15 журналов, 159 интернет-ресурсов, 31 регионального телеканала и 174 региональных газет, – констатировала Т. Охлопкова. – Предварительные данные мониторинга говорят о том, что требования избирательного законодательства об обеспечении равного доступа политических партий и кандидатов к средствам массовой информации при проведении ими агитационной кампании, а также о равном освещении деятельности партий и кандидатов в целом соблюдаются.

Кроме того, она подчеркнула, что Центризбирком и территориальные избирательные комиссии стараются максимально оперативно реагировать на все обращения участников электорального процесса, связанные с проведением агитационной кампании.

В завершение брифинга член ЦИК напомнила, что усилия избирательных органов и всех участников избирательного процесса должны быть направлены на обеспечение проведения честной и транспарентной электоральной кампании в соответствии с требованиями выборного законодательства и общепризнанными международными принципами.

