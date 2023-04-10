В режиме IT

У нас появились «умные» телефоны, «умные» часы, «умные» дома, но стали пропадать умные люди. Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. Старшее поколение считает, что во всем «виновата» цифровизация. Родители частенько говорят своим детям, что, мол, они учились без компьютеров и Интернета, но глупее остальных не стали. С этим суж­дением трудно не согласиться. Но времена изменились.

Цифровизация – это глобальный тренд во всех сферах жизни, и в образовании в том чис­ле. Сопротивляться ей, значит, вернуться в век, когда писали чернильными ручками при свете керосиновых ламп. Пора понять, что цифровизация в школах – это не замена традиционного формата образования, а подспорье для него с новыми удобными инструментами. В их числе и электронный журнал, и электронный дневник, и платформы для подачи документов на зачисление в школу, и аттестации учителей.

В школах Карагандинской облас­ти внедрена автоматизированная система «Білімал. Электронды мектеп». Учителя, дети и их родители пользуются ею уже более десяти лет. Она включает в себя такие ресурсы, как планирование учебного процесса, база педагогических знаний, электронные журнал и дневник. Два последних пользуются наибольшей популярностью. Педагоги могут выставлять оценки, а родители – просматривать их не только с компьютера, но и со смартфона – через мобильное приложение GradeApp.

Надо сказать, что поначалу все отнеслись к электронному журналу скептически. Бумажный казался учителям надежнее.­ Ему не страшны ни отсутствие интернет-соединения, ни системные сбои, ни атаки хакеров. А такое случалось. Теперь же, когда система работает стабильно, педагоги оценили ее удобство и даже научились кое-каким хитростям.

Они знают, что электронный журнал самостоятельно выставляет итоговые оценки исходя из текущих при помощи математических методов. Его, в отличие от человека, не разжалобишь слезными просьбами исправить тройку на четверку. А вот учителя поддаются и меняют текущие оценки, что отражается на четвертной или годовой. При этом система «запоминает», какой учитель и в какое время подменил отметку. В случае чего это ему может выйти боком.

Что касается электронного дневника, то к нему претензий нет ни у кого, кроме школьников, потому что именно он держит их родителей в курсе событий. Как только в электронном дневнике появилась новая оценка, на смарт­фон­ приходит уведомление. Так что современному школьнику нет смысла «терять» бумажный дневник или исправлять в нем двоечку на троечку.

Цифровизация упрощает жизнь не только родителям нынешних школьников, но и будущих. В Карагандинской области действует платформа цифровых услуг e.bilimal.kz, с помощью которой можно записать ребенка в первый класс. Для этого родителям нужно лишь внести свои данные, выбрать школу и прикрепить документы малыша: копию свидетельства о рождении, фотографию и медицинские справки. Одобрение или отказ, если учебное заведение переполнено, придет на следующий день.

Конечно, сбои в работе портала нельзя исключать. Они могут возникнуть при большом наплыве пользователей. Но записать ребенка в школу через Интернет – это, бесспорно, удобнее и быстрее, чем идти в учебное заведение и искать там ответственного за набор первоклашек.

Самое главное в цифровизации – чтобы связь не подвела. В Карагандинской области, по данным управления образования, все школы имеют доступ к Интернету. По этому показателю регион входит в тройку лидеров. Однако в сельских школах скорость интернет-сое­динения гораздо ниже, чем в городских. Там она едва достигает 20 Мбит⁄с. А ведь заполнять электронные журналы и проводить онлайн-уроки нужно всем учителям вне зависимости от населенного пункта.

Поэтому, чтобы цифровизация сделала из нас умных людей, нужны не только компьютеры, интерактивные доски или электронные платформы, но и высокоскоростной Интернет.