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В декабре прошлого года в Астане Фонд развития государственного языка презентовал свой проект – интернет-портал www.Soyle.kz для желающих изучать казахский язык в режиме online, разработанный в целях реализации Стратегии «Казахстан-2050». Спонсорами проекта выступили Фонд Первого Президента РК – Лидера нации и Компания Samsung Electronics Kazakhstan and Central Asia.

За столь короткое время портал посетили более 30 тыс. человек из разных регионов страны и зарубежья – России, Китая и США, а зарегистрировались и обучаются уже около 5 000 пользователей.

Директор Фонда развития государственного языка, автор идеи и концепции онлайн-курса Азат Шауеев говорит, что интернет-портал www.Soyle.kz представляет собой мультимедийную интерактивную систему ­обучения казахскому языку и содержит много полезной информации: звучание и перевод новых слов, словари к урокам, стандартные фразы, ситуационные диалоги, интерактивные упражнения, тесты, справочные материалы и многое другое. Сейчас на портале размещены только уроки для начинающих, в дальнейшем будут разработаны такие и для продолжающих изучать язык.

Сегодня в мире проживает свыше 5 млн. казахов. Казахский язык также востребован в странах СНГ и дальнем зарубежье. В следующем году, по словам Азата Шауеева, планируется разработать программу для англоязычных пользователей и казахов, проживающих за рубежом и не владеющих русским. Дистанционное обучение и инновационный методологический подход дают возможность изучить родной язык многим соотечественникам.

Образовательная программа бесплатна для желающих освоить казахский как в стране, так и за рубежом. Для начала необходимо зайти на сайт www.Soyle.kz и зарегистрироваться. Доступ к онлайн-порталу возможен 24 часа в сутки из любой точки мира. Материалы, разработанные для обучения, состоят из уроков, видео- и аудиороликов, с помощью которых можно усвоить азы грамматики, научиться общаться на бытовом уровне, читать, писать и понимать язык.

Как информирует пресс-служба Фонда развития государственного языка, портал будет регулярно пополняться новыми уроками, материалами, поэтому рекомендуется добавить его адрес в закладки своего браузера, а также следить за обновлениями. Названия новых уроков и статей можно найти в разделах, расположенных в верхней части основного содержимого страницы.

Татьяна БЕК

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