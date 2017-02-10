​В режиме постоянного мониторинга

По мнению председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, данный шаг в том числе будет нацелен на борьбу с коррупционными проявлениями. При этом АДГСПК продолжит работу по мониторингу ситуации на местах и в центральных органах власти.

О том, что неприкасаемых сейчас нет даже в высших эшелонах власти, свидетельствуют последние громкие задержания, в том числе руководителей холдинга «Байтерек», республиканского государственного предприятия «Казахавтодор».

– Мы выявили ряд серьезных моментов, создающих условия для того, чтобы можно было воровать, – сказал на заседании коллегии АДГСПК по итогам года Кайрат Кожамжаров. – На квазигосударственный сектор законы о госзакупках не были распространены. Корпоративный кодекс позволял, чтобы один человек принимал решения о том, кто из предпринимателей будет участвовать в том или ином конкурсе, а также о последующем механизме оплаты.

Больше всего опасений, по его словам, у сотрудников противокоррупционной службы вызывает организованный характер коррупционных правонарушений. Поскольку это затрагивает и молодых госслужащих, развращая их уже на начальном этапе работы.

Между тем в отношении молодых кадров существует и ряд других проблем. Так, наблюдается значительная диспропорция в показателях прохождения стажировок между специалистами ­Алматы, Астаны и представляющих регионы. При этом именно жители главного города страны и составляют основной костяк обучающихся в Академии государственного управления при Президенте РК. А те, кто приезжает из регионов на обучение в столицу, редко когда применяют приобретенные знания, опыт, возвращаясь на прежнее место работы.

– Зачем мы вообще их тогда обу­чаем? – задал резонный вопрос участникам встречи заместитель руководителя Администрации Президента РК Кумар Аксакалов.

Недовольные отклики прозвучали и в адрес авторов – разработчиков нового издания, которое изначально должно было стать настольной книгой для государственных служащих. Но в итоге у них получилась очередная тяжеловесная энциклопедия, переполненная специфической терминологией и написанная на непонятном для рядовых госслужащих языке.

Вместе с тем формирование профессионального и эффективного госаппарата по-прежнему остается одной из ключевых задач на новом этапе государственного строительства, отметил Кайрат Кожамжаров. Для этого уже сейчас созданы правовые условия. Обновлено законодательство о госслужбе. Теперь поступление на нее начинается с низовых должностей, а служащие продвигаются по карьерной лестнице на основе компетенций и профессиональной подготовки.

В качестве приоритетов председатель агентства определил задачи по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг, сокращению сроков, процедур и перечня документов. Главным принципом, на котором должна быть выстроена работа, участники заседания назвали клиентоориентированность госаппарата.

– Необходимо обратить внимание на качество рассмотрения жалоб и обращений граждан. Ни один сигнал не должен остаться без внимания. Но и ни один невиновный человек не должен быть задержан, арестован, вовлечен в сферу уголовного преследования, – подытожил Кайрат Кожамжаров.