В режиме повышенной готовности

Статьи,День спасателя
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

Первое впечатление от посещения специализированной пожарной части № 6 Астаны – удивление от обыденности и размеренности распорядка. Обычно такие места ассоциируются с тревожными сиренами, тяжелой техникой, людьми в боевой одежде. Но здесь тихо и спокойно, много света и воздуха.

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Большие комнаты, учебный класс, просторные коридоры, спортзал, кухня. Есть библиотека, настольный теннис и даже пианино. За зданием – футбольное поле, неподалеку общежитие, где живут сотрудники и их семьи. Нет ощущения тесноты, хотя в одну смену в части находятся около 25 человек. И это важно, ведь на службу они заступают на целые сутки.

Заместитель начальника час­ти Манас Кадырбаев в системе гражданской защиты уже 18 лет. Он знакомит с распорядком дня караула. Утром сотрудники принимают технику и помещения, проверяют оборудование. Затем начинаются занятия: теория тушения пожаров, пожарная техника, нормативные документы, разбор уже произошедших чрезвычайных ситуаций.

После обеда изучают район выезда, проверяют гидранты, занимаются физической подготовкой. Вечером можно посмотреть фильм, почитать, пообщаться с коллегами. Но в любую минуту занятие, обед или отдых могут прерваться сигналом тревоги.

Манас Кадырбаев за годы службы видел немало молодых сотрудников. По его словам, довольно быстро становится понятно, сможет ли человек привыкнуть к такой жизни. Одного желания носить форму недостаточно.

– Мы здесь фанаты своего дела – те, кто хочет помогать людям. Если человек не любит эту работу, ему будет тяжело, – говорит он.

Иногда предел проявляется не сразу. Замначальника части вспоминает сотрудника, который после пожара с погибшими детьми не смог продолжить службу. Увиденное слишком тяжело отразилось на психике. Такие случаи здесь не воспринимают как слабость: у каждого человека свой предел и своя реакция на трагедию.

Именно поэтому в части есть комната, где сотрудники регулярно работают с психологами. После сложных выездов коллектив разбирает произошедшее, обсуждает действия каждого. Профессиональная устойчивость складывается не из привычки ничего не чувствовать, а из умения пережить увиденное и снова выйти на смену.

Командир отделения Ануар ­Тулеухан служит в противопожарной части с 2014 года. После учебы в колледже на юриста и армии родители неожиданно предложили ему этот путь, хотя пожарных в семье никогда не было. Он признается, что за 12 лет выездов было столько, что подсчитать их уже сложно. Но некоторые случаи остаются в памяти.

Один из них – пожар в магазине. Внутри находилась девушка, которая от испуга спряталась в подсобке. Из-за сильного задымления пожарные практически ничего не видели и продвигались на ощупь. Помещение было заставлено товаром, где именно находился человек, никто не знал. Но девушку удалось найти и вывести.

Другой памятный вызов – маленький ребенок случайно закрыл маму на балконе квартиры на четвертом этаже. Спасатели установили трехколенную лестницу, затем использовали штурмовую. Ануар Тулеухан поднялся через окно и открыл дверь. Плачущий ребенок, увидев маму, успокоился.

Такие истории помогают понять, почему они – пожарные-спасатели. Их основная задача – тушение пожаров, но круг работы значительно шире: дорожно-транспортные происшест­вия, вскрытие дверей, помощь людям на высоте, различные аварийно-спасательные операции. Иногда вызов связан с реальной угрозой жизни, иногда – с бытовой ситуа­цией, которая для попавшего в нее человека все равно становится чрезвычайной.

На вопрос, бывает ли ему страшно, Ануар Тулеухан отвечает:

– Конечно! Но это страх, что мы не успеем приехать вовремя.

Разговор прерывает громкая связь – тревога! Люди уже бегут по коридорам и спускаются по пожарному шесту к машинам, быстро облачаются в боевую одежду. Командир получает у диспетчера путевой лист, расчет занимает места – и машина уже у ворот части. На все – две минуты.

Теперь становится понятным смысл всего увиденного до этого. Занятия, физподготовка, изучение района, проверка гидрантов и техники нужны для того, чтобы в момент вызова действовать слаженно и без промедления.

Спецтехника тоже должна быть наготове. При смене караула водители проверяют машины, насосы, запас воды и пены, пожарные принимают оборудование. В последние годы, рассказывает командир, парк заметно обновился: в часть поступили новые высотные машины, проводятся ремонты, улучшается оснащение. Но в конечном счете результат зависит от людей, которые умеют действовать сообща.

– У нас каждый отвечает друг за друга, – подчеркивает Ануар Тулеухан.

От действий одного сотрудника на самом деле зависит работа остальных. Возможно, поэтому коллектив живет не только общими сменами. Сотрудники общаются семьями, вместе занимаются спортом, некоторые живут в общежитии на территории части.

У этой сплоченности есть и трагическая сторона – общие потери. СПЧ № 6 носит имя Аскара Забикулина. В ноябре 2022 года при тушении пожара в столичной высотке он спас троих человек, но сам получил тяжелые ожоги и через несколько дней скончался в больнице. Оба собеседника знали его лично, работали вместе с ним в этой части.

После гибели коллеги, вспоминает командир, коллектив долго не мог поверить в произошедшее. А сегодня перед частью установлен памятник Аскару Забикулину, внутри здания – мемориальная экспозиция с его фотографиями и личными вещами. Каждый новый сотрудник знает историю человека, чье имя появилось в названии подразделения.

Эта профессия не дает гарантии, что каждый выезд закончится так же, как в этот день: команда потушила пожар и благополучно вернулась в часть. Здесь знают цену риска не по рассказам и помнят тех, кто заплатил за спасение других самой высокой ценой. Но после тяжелых вызовов следующая смена снова принимает технику, проверяет оборудование, садится за учебу и ждет сигнала. Главная задача остается прежней – успеть туда, где нужна помощь.

#ЧС #спасатели #МЧС #День спасателя

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