​В режиме – спорт

Впервые в истории области чемпионами Казахстана стали юноши-стритболисты и девушки-ватерполистки, золотые медали завоеваны по спортивной гимнастике и карате-до. Первый раз западноказахстанец стал чемпионом Азии по национальному виду спорта – аударыспак. Особая гордость – первая лицензия на участие в Олимпийских играх-2020 у Георгия Шейко (спортивная ходьба). Успехи в новых видах спорта не стали помехой, чтобы завоевывать традиционные золотые медали по самбо.

В числе олимпийских видов спорта наиболее выделяется гребля на байдарках и каноэ. На Азиатских играх 2018 года, которые являются главным стартом четырехлетия для континента, «золото» и «серебро» завоевали гребцы из Уральска Алексей Дергунов и Андрей Ергучев, еще одна медаль высшей пробы у Павла Липилина, выступающего в составе сборной Казахстана по водному поло.

– Хорошие результаты дает совместная планомерная работа с тренерским корпусом, – говорит руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Асия Аманбаева. – Вероятно, это связано с внедрением два года назад системы ранжирования видов спорта, а также прозрачным бюджетом, который исключает коррупционные риски.

Ранжирование представляет собой расставление приоритетов в развитии видов спорта, которые подразделяются на олимпийские и неолимпийские. С помощью индикаторов, среди которых массовость, обеспечение тренерским потенциалом и спортивной базой, выступление на международной и респуб­ликанской арене, каждый вид спорта получает определенное количество баллов, от которых зависит объем финансирования.

О том, что в спортивной сфере области наметился прогресс, свидетельствует и увеличение числа обладателей спортивных разрядов. Если в 2017 году в области было зарегистрировано 386 кандидатов в мастера спорта, а в 2018 году – 574, то только за нынешние полгода – 641.

– Это показатель того, что улучшается эффективность работы, однако для повышения результативности нам нужны базы, инфраструктура, – отмечает руководитель управления физической культуры и спорта. – Эта работа уже ведется. В ближайшие годы во всех районах области будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы.

Впервые за долгое время открылось сразу 27 новых отделений разных видов спорта в районах, пять из них по хоккею с мячом. В Уральске ведется ремонт бассейна, демонтирована его чаша, будет обустроен зал сухой тренировки, которого раньше не было. На этапе завершения – спортивный комплекс с интернатом для одаренных в спорте детей, который в скором времени приобретет еще и колледж. Такие учреждения есть на республиканском уровне, не так давно начали открываться в регионах, где есть соответствующая база.

Колледж не только поможет продолжить образование и получить специальность молодым спортсменам, но и не допустить, чтобы они ушли из спорта. Зачас­тую после окончания специализированной школы ребята, которые не смогли набрать нужного балла на ЕНТ для обучения на бесплатном отделении, просто бросают спорт. С недавнего времени их спортивные заслуги перестали учитываться при поступ­лении в вуз. К тому же большую часть своей жизни посвящая спорту, тренируясь, выезжая на сборы и соревнования, у них нет возможности, как это делают их сверстники, весь год целенаправленно готовиться к ЕНТ.

– Создание спортивного колледжа – это огромная поддержка для ребят со стороны государства, – считает Асия Рахимовна. – Хорошей мотивацией для достижения успехов в спорте является стипендия, которую выплачивает местный акимат по результатам спортивных достижений. На сегодня финансовую помощь получает 181 спортсмен области. В их числе – призеры чемпионатов Казахстана, Азии, мира. Это очень стимулирует не только самих спортсменов, но и родителей, которые ощущают эту поддержку на семейном бюджете.

Наряду со спортом высших дос­тижений в ЗКО находит развитие массовый спорт, который во многом зависит от условий, или проще сказать, наличия спортплощадок и тому подобной инфраструктуры.

Хороший старт развитию велосипедного движения в Уральске дало строительство велодорожки на правом берегу р. Чаган, в парке культуры и отдыха. Она «приобщила» к здоровому образу жизни огромное число горожан.

– Это очень нужный проект, замечательный уголок отдыха, окруженный пойменным лесом и обладающий ни с чем не сравнимым микроклиматом, – говорит Асия Аманбаева. – Авторство идеи принадлежит ветерану спорта, президенту областной федерации велосипедного спорта Аскару Шураеву, который всех убедил в нужности этого велотрека. Когда-то этот спортивный объект казался если не утопией, то проектом, который может быть реализован лишь в далеком будущем. Но он сущест­вует уже сегодня и пользуется огромной популярностью у горожан. Во многом благодаря этой велодорожке большое число далеких от спорта людей начали интересоваться физической культурой, не только ездить на велосипеде, но и совершать пробежки или просто прогулки на свежем воздухе. Здесь обустроена площадка для занятия Street workout, число последователей которого растет с каждым днем, а также детская площадка.

То, насколько это место стало популярно у горожан, которые задумываются о собственном здоровье, очень хороший показатель. Благодаря появлению подобных спортивных объектов, растет не только число приверженцев здорового образа жизни, но и меняется отношение окружающих к людям, занимающимся спортом, появляется желание им следовать.

Можно сказать, что обустройст­во велодорожки, которая остается пока единственной в областном центре, воскресило интерес к велоспорту. После 20 с лишним лет перерыва в Уральске были проведены соревнования по велоспорту, которые проходили два года подряд. Это дало новый толчок к его развитию в регионе, привлекло в ряды велосипедис­тов юных спортсменов.

Еще один привычный для Уральска вид спорта переживает возрождение. После долгого перерыва было возобновлено проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Тем более, как отмечают эксперты из республиканской федерации, в Уральске идеальные условия для того вида спорта, связанные преж­де всего с климатом. В связи с этим обсуждается вопрос строи­тельства здесь гребной базы.

Развиваются и новые для региона спортивные дисциплины. Большой интерес у горожан вызвали соревнования по дуатлону, которые впервые прошли в прошлом году, и полумарафон, для участия в котором съехались гости из регионов страны и соседней России. Эта тенденция сейчас отмечается повсеместно, и стоит отдать должное – Уральск активно в этом участвует. Одно из наиболее инициативных движений – клуб любителей бега Uralsk runners.

– Эти ребята меня очень вдохновляют, – отмечает Асия Аманбаева. – Это люди нового поколения, мне очень импонируют их желание и готовность менять мир вокруг себя, уверенность в том, что они многое могут. Причем все это происходит через призму сознательного отношения к своему здоровью и образу жизни. Их слоган «Уральск – город сильных людей» очень мотивирующий, на который хочет равняться молодежь, достигая успеха не только в спорте.