​В режиме трансформации

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о показателях развития фонда по итогам 2016 года.

Также У. Шукеев доложил Президенту о ходе приватизации активов и деятельности электростанций, находящихся на балансе АО «Самрук-Казына». На сегодняшний день из 217 выставленных на продажу активов фонда 120 объектов уже выведены с баланса.

– 70% объектов из второго перечня реализованы, по 11 крупным объектам первого перечня ведутся переговоры с зарубежными инвесторами, – сообщил председатель правления АО «Самрук-Казына».

Глава государства отметил важность проведения качественной трансформации фонда, подчерк­нув первоочередную задачу по созданию холдинга по модели сингапурского фонда «Темасек».

По итогам встречи были даны конкретные поручения, сообщила пресс-служба Президента.