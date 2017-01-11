​В режиме усиленного контроля

Решение о введении режима усиленного контроля всех городских инженерных сетей принято на заседании штаба по проведению отопительного сезона в Алма­ты. Как сообщает управление энергетики и коммунального хозяйства города, сформированным аварийно-ремонтным бригадам переданы 200 единиц спецавтотехники.

Непосредственно управлять выделенными силами и средствами будут закрепленные за каждым объектом Универсиады первые руководители коммунальных служб города и их заместители, руководство и специалисты акимата. Это позво­лит обеспечить слаженность и оперативность действий инженерно-технического состава во время проведения спортивных и культурных мероприятий. Мониторинг общей ситуации намечено проводить несколько раз в сутки.

Энергоснабжение спортивных площадок обеспечивается по основным и резервным электролиниям, а также от дизель-генераторов и других источников бесперебойного электропитания. Концентрация усилий на объектах Универсиады не скажется на качестве предоставления коммунальных услуг жителям Алматы. Участники совещания также отметили, что отопительный сезон 2016/;17 года в городе проходит в штатном режиме, количество аварий на городских теплосетях снижено на 9,2% за счет их реконструкции и оптимального режима эксплуатации.