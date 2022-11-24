В режиме ускорения

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Екатерина Бескорсая

Качественная инфраструктура поможет полицейским Павлодара работать оперативнее.

У павлодарских полицейских появились свои автомойка, СТО и заправка. Эти объекты сущест­венно улучшат условия труда полицейских, что отразится и на качестве их работы. Все это – одно из многих составляющих по внедрению сервисной модели полиции. Данная тема стала ключевой во время визита министра внутренних дел Марата Ахметжанова в Павлодар.

По словам акима области Абылкаира Скакова, за три года на оснащение полиции из регионального бюджета выделили более 4 млрд тенге. Часть средств – 212 млн – как раз направили на капитальный ремонт в автохозяйстве, которое не обновляли 30 лет.

Теперь же здесь действует современная станция техобслуживания с моторным, аккумуляторным цехами, современным подъемником, шиномонтажкой и складом для запчастей. Экономит время и новая автомойка: за час она может обслужить около 10 единиц автотранспорта, а полный цикл мойки автомобиля занимает от 3 до 10 минут в зависимости от режима. Так что сотрудникам теперь не надо будет задерживаться после работы, чтобы привести в порядок свое служебное авто.

Появилась у правоохранителей и модульная круглосуточная автозаправка. Благодаря аппаратуре GPS, установленной на транспорте, специалисты могут оценить расход топлива. Современная автозаправочная станция обеспечит резервный запас топлива в случае чрезвычайных ситуаций, исключит выдачу талонов на бензин и поиск внешних автозаправочных станций при пересмене. Очереди теперь полицейским тоже не страшны – каждая свободная минута пойдет исключительно на работу.

Обслуживать здесь будут только ведомственный транспорт правоохранителей – для конт­роля установлено видеонаблюдение, а когда на СТО заезжают гражданские машины, срабатывает сигнализация.

Создают в регионе условия и для того, чтобы сами полицейские были всегда в форме. Во время своей рабочей поездки глава МВД посетил ведомственный физкультурно-оздоровительный комплекс.

В мае на встрече с населением Павлодарской области Марат Ахметжанов дал ряд конкретных поручений местным стражам порядка по улучшению качества обслуживания населения. С весны этого года внедрению сервисного подхода в работе с гражданами полицейским области помогает «десант» из МВД – специальная группа ведущих специалистов министерства и национальных экспертов в этой сфере.

Кроме того, в регионе апробируются механизмы новой сис­темы управления рабочими процессами сотрудников полиции, основанной на аналитике и дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, позволяющей направлять высво­божденные и дополнительные ресурсы на непосредственную работу по поддержанию правопорядка и безопасности жителей.

Стоит отметить, что павлодарский регион служит стартовой площадкой для многих пилотных проектов. Область одной из первых перешла на регистрацию уголовных дел в единый реестр досудебных расследований. Также здесь успешно реализуются пилотные проекты по электронному уголовному делу, трехзвенной модели уголовного процесса.

Вот еще из новинок: теперь полицейские будут взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития, гражданским обществом, неправительственными организациями и уполномоченными органами.

– Не все в ведении полиции. Есть вопросы, которые напрямую зависят от местных исполнительных органов. Поэтому внедряем проблемно ориентированный подход и солидарную ответственность. К примеру, если видим, что на определенной улице много ДТП, возможно, там неправильная инфраструктура. Будем искать источники, совместно принимать усилия для предот­вращения, – пояснил министр.

Немаловажный вопрос успешности любого коллектива – мотивация сотрудников. Что сделано в этом плане, рассказал аким области.

– С 1 августа установлена надбавка к должностным окладам сотрудников полиции в размере 15%, на эти цели мы выделили 176,5 миллиона тенге. Надбавки сохранят и на следующий год. Бюджет на получение жилищных выплат увеличен на 195 миллио­нов тенге, что позволит обеспечить в целом 500 семей сотрудников, – проинформировал Абылкаир Скаков.

Он также добавил, что, по проведенным на местах опросам, 75% жителей области не испытывают тревогу за свою безопас­ность. По мнению акима, показатель неплохой, но есть к чему стремиться.

В рамках внедрения сервисной модели полиции работу правоохранительных органов перес­тали оценивать исключительно по количеству выявленных прес­туплений и правонарушений, по раскрываемости. Сейчас один из ключевых критериев – доверие населения. По мнению министра, новый подход и обеспечение качественных условий труда создаст также здоровую конкуренцию у личного состава и сделает работу полицейских более престижной.

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